總預算繼續卡關 綠委高喊：我要審預算！

▲總預算持續卡關，民進黨立委在議場高喊，「我要審預算！」（圖／翻攝立院ivod系統）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德不滿立院迄今未審總預算，25日重砲痛批藍白，沒有資格談憲政。民進黨立委今（26）日在立法院院會提案變更議程，要將總預算付委，不過經表決，仍不敵藍白立委，表決結果，總預算仍卡關。表決落敗後，民進黨立委在議場內舉牌高喊，「我要審預算！」

不過國民黨立院黨團書記長羅智強受訪則反批，總預算之所以難以審查，關鍵在於行政部門送入立法院的預算內容，已涉及違法情形，包括依法應編列卻未編列的項目，導致立法院無從審議。他反問，若賴清德當年身為立委，面對這樣的預算案是否審得下去？

