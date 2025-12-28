總預算續卡關！卓榮泰提客委會36億預算被擋 客家幣、影視節目難執行

行政院長卓榮泰擔心，客委會1年的預算36億，但很多預算從明年1月1日開始將很難順利執行。（圖／董孟航攝）

115年度中央總預算持續卡關，行政院長卓榮泰今天（28日）出席客家活動時表示，客委會1年預算36億，但很多預算從明年1月1日開始將很難順利執行，卓列舉多項政策，包含浪漫台三線藝術季、相關影視節目製作、客家幣2.0、與長照有關的伯公照護站等都會受影響，期盼國會能儘速審查中央政府總預算，讓各部會跟中央、地方合作關係能夠順利展開。

卓榮泰今天上午現身圓山飯店，出席「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮」，卓致詞時先提到，昨天晚上11點05分那場地震，應該大家都震驚了，他收到國家級簡訊警告，那個鐘頭真的非常忐忑不安，他也在最短的時間跟內政部、消防署、交通部、桃機公司，以及台電公司分別做了最快的了解。

卓榮泰說，大概掌握全台19縣市都沒有大的災情下，他才趕快跟總統賴清德發了一篇文字報平安，賴清德也很快就來電，詢問清楚行政院做了2項指示，首先是詳細觀察各地是否沒有任何重大災情，再來是確定今天早上可以出席這場圓山客家的聚會，「真的是天佑台灣」。

卓榮泰表示，頒獎典禮選在12月28日這天非常有意義，因為今天也是全國客家日，正好可以在這裡互相關懷、緬懷過去長輩們對客家族群文化的貢獻。今天所有的得獎人縱然是跨世代、跨年齡、跨領域，但共通點就是對這片土地、文化、人文有高度關懷，他在這裡給予最大的敬佩。

卓榮泰指出，今年客家委員會、客家文化發展中心之下的台灣客家文化館，以及六堆客家文化園區，都獲得交通部觀光署的觀光百大亮點，希望不僅是國人們，全世界來台灣的國際旅客也能經由交通部觀光署推薦，更了解到客家基本設施及文化。

話鋒一轉，卓榮泰說起，客委會1年的預算36億，但發展觀光之外，很多預算從1月1日開始將很難順利執行，包含國家級大型活動的數位內容產業，如浪漫台三線藝術季，以及相關影視節目內容等，約1億5000萬的經費，客委會主委古秀妃就非常頭痛，不曉得怎麼執行，因為預算還沒有過；不僅如此，還有客家幣2.0政策的5000多萬預算，也不曉得如何使用。

卓榮泰接著說，另外還有在場客家朋友們都知道的伯公照護站，對長照系統發揮很大的功能，但伯公照護站和許多文化知識傳承體系也有在明年的預算當中，不知該如何開始執行，尤其工程方面，有提到的六堆文化園區，還有將近5500萬的硬體總建工程，還有明年的一般行政費用約3億元，都沒有辦法順利審查，立法院連預算書一頁都還沒有翻，一個子都還沒有看，一塊錢都還沒有審。

卓榮泰坦言，這是中央政府遇到的困難，整部中央政府總預算明年3兆350億，其中至少有300多億以上是要補助地方政府，加上新興計畫將盡3000億，希望國會可以儘速審查中央政府總預算，讓各部會跟中央、地方合作關係能夠順利展開。



