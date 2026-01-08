總預算至今尚未付委審查！ 卓榮泰點名6縣市恐舉債

台北市 / 綜合報導

為了因應新版「財劃法」修正，主計總處調整各縣市的「財力級次」，其中台東縣從第5級跳升到第1級，也意味著，中央補助比率降低，台東縣長饒慶鈴不滿，抨擊在懲罰財政優等生，但政院說明，台東「統籌稅款」已大幅增加，因此調升財力級次，另外，由於今年度中央政府總預算案，至今還躺在立法院，行政院長卓榮泰指出，已經創下憲政史上首例，更點名有6個縣市，恐怕得面臨舉債。

行政院長卓榮泰說：「這對所有的首長來講，都是一個相當大的不公平跟打擊。」總預算尚未付委，行政院長卓榮泰點名「首長」，將球踢回地方陣地，更揭露有6個縣市，將被迫面臨舉債困境，行政院長卓榮泰說：「分別是屏東縣，台南市，嘉義縣，連江縣，彰化縣以及澎湖縣，它們恐將要舉債。」

不僅衝擊中央，也波及地方建設，但眼下難題不少，新版「財劃法」今年正式上路，主計總處調整全台各縣市的財力位階，台東縣跟台北市，並列第一級成為「富縣」，花蓮縣也晉升前段班，台南市反而連降至第五級，是全台下降最多，另外六都中高雄、台中也都下滑一級，但級次越高隨之而來，是中央補助比率的縮減。

花蓮縣長徐榛蔚說：「對於花東兩縣或離島地區，我相信都有相當大的不公平也不正義。」台東縣長饒慶鈴說：「我們覺得好像中央是在懲罰財政優等生，我們這幾年努力的把欠債還清，結果我發覺我應該繼續欠債才對。」

舉台東縣府提出「治水工程規劃」為例，總經費大約是8億元，其中包含3.5億「下水道路面」土地徵收款，日前立法院內政委員會，已經實地考察，目前進入預算審查期，只不過若能在今年獲得核定，縣府憂心恐怕直接受到，「財力級次」調整的影響，從原先第五級地方得負擔10%，也就是8千萬左右，在變更為第一級後，自籌款也大幅躍升，估算得負擔五成，似乎也讓財政壓力翻倍。

主計總處公務預算處長許永議說：「(台東)它的自有財源，它已經高於它的歲出了，那整個縣市的排名它是第4名，所以它是就升為第一級。」政院說明「分級」算法，地方不滿帳面財源虛胖，攸關公帑怎麼花，雙方勢必都精打細算。

