總預算至今未審 郭雅慧：盼立院儘速完成審議

行政院長卓榮泰「不副署」國會再修版的「財劃法」，國民黨立委翁曉玲批評總統、行政院長尸位素餐，揚言要嚴審薪資預算、砍薪。總統府發言人郭雅慧今天(16日)表示，明年度總預算在立法院躺了4個多月，至今還未開始審查，尸位素餐的應該是這群不審總預算的立委。

再修版「財劃法」覆議案遭否決，行政院長卓榮泰宣布不予副署，賴清德總統也表態支持。但國民黨立委翁曉玲批評，閣揆不副署、總統不公布法律是「瀆職」、尸位素餐，甚至揚言要刪減行政院長與總統的薪水、嚴審薪資。

對此，總統府發言人郭雅慧16日下午受訪時表示，行政院長卓榮泰是依照中華民國憲法第37條賦予的權力，針對修正的「財劃法」不予副署，但翁曉玲卻宣稱這是「瀆職」，還揚言要砍薪，令人意外。

郭雅慧並說，明年度中央政府總預算送立法院已經躺了4個多月未審查，真正尸位素餐的恐怕是不審預算的立委。郭雅慧說：『(原音)其實在立法院當中，尸位素餐的不就是這群立委嗎？總預算已經送進去躺了4個多月，今天已經是16日，依法應該是在12月31日之前，要完成明年度總預算審查，不過這麼急迫時間之下，總預算依舊躺在立法院，真正尸位素餐的是這群不審總預算的立委。』

郭雅慧呼籲，為了國家好好運作，呼籲立委應該盡快把總預算完成審議、送出立法院才對。(編輯：宋皖媛)