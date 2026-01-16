總預算與特別條例「拖的有點久」影響國安 黃重諺：賴總統沒委屈但比較急切

國安會諮詢委員黃重諺（右）2026.1.15接受「寶島聯播網」主持人周玉蔻訪問，談及政府總預算與「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」在立法院遭在野黨杯葛，結果是中共樂見的。截自YouTube直播



由於在野黨在立法院持續杯葛國防採購特別條例，也不對今年度中央政府總預算加以審查，嚴重影響國家安全與政府施政運作，國安會諮委黃重諺今天（1/16）上午接受電台主持人周玉蔻專訪被問到，總預算一直未審，特別條例也一直延宕未能付委，賴清德是否會覺得委屈？ 黃重諺表示，賴清德總統不會覺得委屈，「賴總統自己說，我們自己沒有什麼委屈。」但黃重諺證實，賴清德總統是會比較急切的，「因為比方說總預算真的拖了有點久。」另外，藍白立委推動要求賴清德赴立法院盡情國情報告，黃重諺表示，只要是合憲，賴清德總統很樂意到立法院與國民溝通。

國安會諮委黃重諺日前接受「寶島聯播網」主持人周玉蔻專訪，於今天上午播出。由於今天（1/16）週五立法院將會表決邀請賴清德總統赴立法院進行國情報告的提案，另外，在下週1月21、22日召開立法院全院委員會，邀請被彈劾人總統賴清德列席進行第一次說明，周玉蔻問黃重諺，是否知道賴清德總統會不會去立法院報告？總統幕僚與國安會是否有討論到此事？對此，黃重諺表示，目前還沒有討論到，但對於國情報告，「總統的態度就很清楚嘛！因為基本上這個憲法法庭已經很清楚的合憲的一個角度了。那其實如果只要照著合憲的角度，總統很樂意去跟國民說明，跟大家溝通。」

至於被問到，立法院舉行彈劾賴清德總統案的說明會，賴清德是否會出席，黃重諺並未答覆。

周玉蔻也關切，在野黨持續杯葛，今年度中央政府總預算一直未審，特別條例也一直延宕未能付委，而離本會期1月31日結束所剩時間不多，去年底要應對中共對台軍演，還要面對在野黨的杯葛，這樣的國情下，賴清德是否會覺得委屈？ 黃重諺表示，賴清德總統不會覺得委屈，「賴總統自己說，我們自己沒有什麼委屈。」但黃重諺證實，賴清德總統是會比較急切的，「因為比方說總預算真的拖了有點久。」

至於有沒有可能拖到春節過年時立法院還要開會，周玉蔻打趣說，農曆年假期最好國民黨委員都去度假了，那就由民進黨委員自己去審查算了。問黃重諺如何看待立法院可能開臨時會來審總預算跟特別預算？

黃重諺回應，「因為審議算還真的要滿久的，再來是因為確實像國防特別預算，確實是有關國家安全，所以其實也不應該拖了這麼久。」

