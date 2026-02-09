總預算與軍費條例卡關 韓國瑜盼新春「進言」賴總統

即時中心／顏一軒報導

立法院第11屆第5會期已完成立委報到程序，將於2月24日開議，不過，行政院2025年8月29日送入立院的115年度總預算案，迄今尚未付委審議，藍白立委更十度封殺8年共1.25兆元的國防特別條例，朝野僵局未解。對此，立法院長韓國瑜近期在嘉義受訪時表示，新春時總統賴清德可能會邀五院院長進入總統府，他會正式向總統提議，是不是要考慮「化」這個字，因為永遠衝突對台灣老百姓一點幫助都沒有。





韓國瑜接受《TVBS》訪問時指出，國內三個政黨在對撞，美國國會、台灣國會之間與在野黨之間也在對撞，美國幾乎直接點名批判在野黨，特別是以國民黨為主，「我覺得這個已經到了一個很不好的負面發展」。

他強調，「我已經到這個年紀了，看很多事情、事物的看法，跟過去是有所不一樣，我希望能找出一條大家都能接受的路，讓國家能夠往前進」。

韓國瑜說，賴總統過年新春可能會邀請五院院長去（總統府），他會正式向總統提議，是不是要考慮「化」這個字，大事化小，小事化無，逢凶化吉，中國文字的「化」非常地有妙用，永遠衝突對台灣老百姓一點幫助都沒有。

賴清德2月2日受訪時表示，在立法院當家的國民黨跟民眾黨，竟然在預算會期對福國利民的中央政府總預算沒任何審查，同時也無視於中國威脅，對於國防特別條例同樣在阻撓，可是卻用盡全力、因人設事，強行表決通過「顏寬恒條款」、「中天條款」，同時也通過了國民黨再度擁有黨產，這樣做到底對不對，希望全國民眾能評評理。

賴清德指出，行政院已經公開說明，針對這三個強行表決通過的法律，會運用合憲合法的方式來面對，目前也正在積極跟專家學者討論當中。

最後，賴清德強調，身為總統的他，對於韓國瑜沒有批評，只有請託，要請託韓院長也能夠注重未來國家的長遠發展，不管是國家安全或者是經濟發展、人民的福祉，希望他能夠發揮功能，讓中央政府總預算能儘速完成審議，讓國防特別預算也能夠儘速通過，這是立委的職責，應該也是國會議長應該有的權責。





