總預算與軍購特別條例有望解套？ 韓國瑜15日召集朝野協商

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立法院長韓國瑜。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 115年中央政府總預算案卡在立院遲未付委已超過兩百天，軍購特別條例上次國民黨集體杯葛下無法進行。對此，立法院長韓國瑜今（14）日發出開會通知，預計於15日下午3時主持黨團協商，針對「115年度中央政府總預算案」及「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」進行討論。

通知指出，此次會議主要有兩項議程，包括持續研商115年度中央政府總預算案（含附屬單位預算及綜計表—營業及非營業部分）相關事宜，以及研商由民進黨團提出的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」。

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回顧上次民進黨團召集「國防特別條例」協商，會議由民進黨籍召委陳冠廷主持，最終僅有民進黨團、民眾黨團派員出席，國民黨團集體缺席杯葛，導致會議無法進行，陳冠廷最終宣告，依立院相關規定繼續協商。

本次協商被視為總預算審查與國防採購特別條例後續推進的重要節點，朝野如何在僵局中尋求共識，備受關注。

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