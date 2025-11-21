總預算舉債22億 基市府：暫估編列

基隆市議員質疑基隆市政府在明年度總預算規畫舉債22億元，憂心市財政將重回高負債的老路。市府表示，由於中央補助款迄今沒有最後定案，因此在預算書僅能暫時規畫舉債，實際舉借要依執行狀況決定。（張志康攝）

基隆市議會21日審查市府115年度總預算，議員質疑市府提出的總預算案中，新增舉債高達22億元，擔心大幅舉債造成財政紀律倒退。市府表示，由於中央補助款持續處於變動狀態，為彌平歲出與歲入，暫時規畫舉債，實際舉借要依執行狀況決定。

無黨籍議員陳冠羽表示，市府明年度總預算新增舉債高達22億元，使115年度總舉債規模達到72億元，財務結構令人深感憂慮。他認為，依市府先前提供資料，市庫新增必要支出僅約17億餘元，但卻舉債22億元，決策理由與實際需求不符。

陳冠羽說，市長謝國樑曾多次公開允諾「嚴守財政紀律、不突破前市府舉債上限」，但以明年度總預算來看，隨著中央補助減少，本應優先保障的學生營養午餐、校舍改建、公車汰舊換新等公共重要項目，卻未獲足額編列，舉債究竟因應了哪些項目？

陳冠羽指出，前市府卸任前負債降至67億元，但今年卻大幅舉債，令人擔憂財政紀律倒退。要求市府明確說明新增舉債22億元的具體用途與後續財政規畫，避免基隆重回高負債的老路。

財政、主計處表示，由於目前《財劃法》明年中央補助款的狀況仍不明朗，市府僅能依暫估數編列，若後續中央額外補助不少於今年度歲入，則市府不一定會實際舉債因應。