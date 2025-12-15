總預算若未通過恐斷藥 賴清德：癌症新藥基金難以永續

總統賴清德出席下午「癌症新藥基金週年感恩大會」，並與與會人士合影。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 總統賴清德今（15）日表示，「癌症新藥基金」受惠人數約1萬2,300人，預估支付將近122億元，會保證財源可以永續。他也說，雖然政府對於癌症防治有完善規劃，但如果明年度中央政府總預算沒有通過，包括「癌症新藥基金」、擴大癌症篩檢等計畫，將很有可能被延宕或中斷，呼籲立法院以民眾的健康福祉為念，早日通過相關預算。

賴清德今下午出席「癌症新藥基金週年感恩大會」，並致詞表示，有一句話說，「Personal is Political」，強調個人生活與社會政治環境的連結，意思就是個人的事就是政治的事；人民需求的事情，也就是政府的要負責的事情。

廣告 廣告

總統賴清德出席下午「癌症新藥基金週年感恩大會」後，向與會人士揮手致意。 圖：張良一/攝

賴清德指出，癌症已經連續43年蟬聯國人十大死因之首，面對如此嚴峻的挑戰，身為第一位醫師出身的總統，他當然責無旁貸。因此他上任後在總統府成立「健康台灣推動委員會」，將癌症防治列為優先施政項目之一，並且訂下2030年達成癌症標準化死亡率降低三分之一的目標。

賴清德表示，政府提出「癌症治療三箭」三支箭，提升早期篩檢、聚焦基因檢測與精準醫療，以及建立百億癌症新藥基金。希望透過這些政策，精進擴大癌症的預防、篩檢與治療，以期有效對癌症防治，讓國人能夠更健康。

賴清德指出，今年開始癌症篩檢經費從28億元大幅擴增到68億元，包含擴大子宮頸癌、大腸癌、乳癌、肺癌、胃癌的篩檢對象與年齡範圍，以及新增人類乳突病毒（HPV）檢測服務，還有調高篩檢服務的費用等。他報告，今年1月到10月，癌症篩檢服務已達479萬人次，比去年同期成長百分之25.2。已達到早期發現、早期治療的目標。

賴清德表示，隨著癌症治療進入精準醫療階段，次世代基因定序（NGS）已在去年5月納入健保給付，透過NGS輔助，臨床醫師能為病患打造癌症的「精準治療」預估受惠2萬人以上，不僅減少患者忍受副作用痛苦，大大提升治療的精準性和成功率。

總統賴清德掛保證「癌症新藥基金」財源能永續。 圖：張良一/攝

針對「癌症新藥基金」，賴清德表示，今年已從公務預算挹注50億元到健保基金，明年度將再挹注50億元，更用平行審查制度加速納保給付，使癌症治療不受限於健保總額，讓台灣的癌症用藥接軌國際指引，提供多元癌症新藥給付，降低病友的經濟負擔。他說，癌症新藥基金推動即將屆滿一年，截至今年10月為止，已收載20項新藥及16項擴增給付，受惠人數約1萬2,300人，預估支付將近122億元，後續會保持專款經費在一定水位，癌症新藥基金的財源一定可以永續。

賴清德指出，透過「癌症治療三箭」，以及衛福部所推動的各項癌症精進策略，包括加速癌症精準給付、建立癌症大數據資料庫、癌症治療數位轉型、強化病友賦能及參與等，相信必能夠讓癌症防治環環相扣，達到提高癌症存活率的目標。

賴清德表示，雖然政府對於癌症防治有完善規劃，但如果明年度的中央政府總預算沒有通過，包括由公務預算挹注的癌症新藥基金、擴大癌症篩檢等計畫，將很有可能被延宕或中斷，廣大病友的健康權益，勢必也會受衝擊跟影響。

賴清德再次感謝與會所有團體多年來的支持與奉獻，讓台灣在癌症防治的道路上，可以走得更穩、更遠。他也期待各團體發揮社會影響力，呼籲立法院以民眾的健康福祉為念，早日通過相關預算。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

嗆韓國瑜無視憲法 卓榮泰：「不副署」絕非獨裁、立法院可提不信任案

「不然去天安門釘孤支」 民進黨團嗆黃國昌：不敢倒閣才動員群眾