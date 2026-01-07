總預算被卡 平日國旅補助能順利上路？觀光署回應給答案

交通部觀光署計畫4月推出五大平日國旅補助方案，圖為新北九份。（取自Pexels）

為刺激國人平日出遊、提升旅宿住房率，交通部觀光署規畫自今年4月起推出5大平日國旅補助方案，總經費約23億元，平日入住國內旅宿最高可補助3200元。不過，由於今年度中央政府總預算案目前尚未進入立法院審議階段，外界關注是否影響政策如期上路，觀光署回應表示，相信政府能妥善處理，對4月啟動仍抱持信心。

總預算未過 補助會卡關嗎？

觀光署主秘方正光7日出席星級旅館推廣活動時受訪指出，平日旅遊補助共規畫5項方案，相關細節仍待最後確認，屆時將統一對外公布，預計於4月正式上路。針對總預算尚未審議是否影響執行時程，他僅表示，相信台灣的政府，也相信社會能和諧處理，大家都會「馬到成功」，認為補助仍可如期推動。

根據規畫內容，補助期間鎖定4月至6月，刻意避開暑假旅遊旺季。其中最受矚目的「平日住宿優惠」，適用於週日至週四入住國內合法旅宿，第1晚可折抵800元，連住第2晚再折抵1200元，等於每次最高可折抵2000元，搭配其他方案後，最高補助金額上看3200元。

哪些國旅補助最有感？

「生日住宿優惠」則規畫每月抽出1000名當月壽星，提供1200元住宿金，限平日使用。方案於4月上路後，將一併回溯至1月至3月壽星，並一次抽出全年名額，使用期限至2026年12月31日止。

此外，「遊樂園留宿」方案提供旅客憑平日合法旅宿發票，於住宿當日及隔日前往全台26家觀光遊樂業主題樂園，即可享免費入園優惠。「企業員工國內旅遊獎勵」則由旅行業招攬30人以上企業員工，包裝至少2天1夜行程，每家旅行業者最多可申請10團行銷獎勵金，每團1萬元，企業本身也可申請1團2萬元的旅遊獎助金。

至於「Taiwan PASS平日國旅優惠」，觀光署規畫推出平日4折優惠，或平日加贈每房每晚1500元住宿抵用金，兩種方案各限量2萬套，期盼透過多元補助，帶動平日國旅熱度。

