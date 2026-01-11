總預算被藍委當成自助餐挑菜！ 前主計官員：不可切割須整本通過

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今年度中央總預算案持續在立院卡關不審，立法院國民黨團擬依照「預算法」第54條，先抽出TPASS、生育補助等部份新興計畫預算通過。前行政院主計總處官員今日受訪批評，總預算是要整本通過的，從來沒有那種只挑幾樣出來通過，像自助餐夾菜一樣，這屆國民黨立委程度非常差，天才立委望文生義，完全不懂「預算法」。

「預算法」第54條規定，總預算案審議，如不能依第51條期限完成之。新興資本支出及新增計畫，須待本年度預算完成審議程序後始得動支。但依第88條規定辦理或經立法院同意者，不在此限。

前主計官員指出，國民黨說要依「預算法」第54條，將部分的新興資本支出及新增計畫，挑出來付委審查。但這種方式就跟自助餐一樣，審中央政府總預算不能這樣操作的，第54條是讓行政單位萬一面臨總預算沒通過，可以依照那樣方式去執行，並不是讓立委不審總預算，用切割的方式挑自己喜歡的通過。

前官員說明，至於「預算法」第88條的「附屬單位預算之執行……」，「附屬單位預算」指的是國營單位、勞健保、基金、國立大學等，要給這些附屬單位一些彈性，所以當初立法設計是這樣。

「國民黨自稱財經人才濟濟，由此可見，完全是腦筋不清楚！」他批評，這件事簡單來講，就是不能挑出來審、然後通過，政府總預算是「整本」送去立法院的，國會必須對整體表示意見，不是只挑幾個出來通過。

前官員說，以後要當立法委員，都應該先上預算法的課程。他看到國民黨說要把部分新興計畫抽出來通過，真的覺得這些立委程度非常差，「預算是整本送到立法院，不能像自助餐一樣，說只要吃這個，我要吃那個，這種方式只有天才立委們，望文生義才想得出來！」

他強調，以往總預算審理就是整本審，絕對沒有什麼這邊通過，那邊不通過，只挑幾項新興計畫通過的，第54條不關門機制的設計，不是讓立委切割審總預算用的。

