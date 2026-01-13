總預算躺立院第138天 政院：珍貴時間持續被虛耗

國民黨立委及民眾黨立委13日在立法院程序委員會上再度以人數優勢表決封殺「115年度中央政府總預算」以及高達1.25兆「國防特別條例」。（劉宗龍攝）

立法院程序委員會今未將今年度中央政府總預算案、《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》與院版《財政收支劃分法》等案排入委員會審查。行政院發言人李慧芝呼籲，珍貴時間持續被虛耗，國人的照顧不能等，國家建設不能等，國家自我防衛的提升也不能等，立院儘速審議政院所提預算案及法律案。

李慧芝指出，不論是國防安全、國家建設、民生照顧或經濟發展，都在跟時間賽跑，而立法院程序委員會一再拖延排案，以總預算來說，行政院自去年8月29日送立法院審議至今，已經來到第138天，軍購特別條例也已送入立院48天，珍貴時間持續被虛耗。

李慧芝強調，國人的照顧不能等，國家建設不能等，國家自我防衛的提升也不能等，而立院本會期延會只剩最後13個工作天，呼籲立院能謹守憲法權責，儘速審議政院所提預算案及法律案，讓國家運作能不受影響，繼續推動各項福國利民的政策。

