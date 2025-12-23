總預算躺立院／南台灣千億治水經費等不到 通勤族福音TPASS月票恐喊卡

115年度中央政府總預算案仍被在野擱置，通勤族福音TPASS月票明年恐喊卡。（資料照片／桃園市政府提供）

距離迎接新年僅剩1週，但115年度中央政府總預算案卻仍被在野擱置，躺在立院遲遲未審。據掌握，行政院已整理因總預算卡關而受影響情形，交通部分，包含通勤族福音TPASS月票，以及國民黨籍桃園市長張善政力推的鐵路地下化經費都會受影響；治水方面，政院明年原本編列1000億辦理各縣市河川、都市排水改善等，相關計畫恐怕也得延宕。

今年8月，行政院通過115年度總預算案並於當月29日送至立法院審議，但時隔近4個月，總預算案仍被立院藍白擱置。國民黨立委許宇甄日前表示，行政院只要把預算書修改好重新送交立院，把該給軍警消的錢編進去，把該給地方的錢補進來，立法院會立即將總預算付委審查。

廣告 廣告

國民黨立委許宇甄（右）直言，把該給軍警消的錢編入預算，立法院會立即將總預算付委審查。（資料照片／國民黨立院黨團提供）

就在朝野態度僵持之際，行政院上週末盤點因總預算案受影響辦理項目。交通部分，通勤族必備的「TPASS月票」，自2023年上路至今，都是以疫後特別預算支應，因成效良好，行政院預計明年起改為編列TPASS通勤月票執行計畫，期程為2026至2029年度，明年度預計編列75億元。

政院擔心，該計畫總經費達364億，主要用來補助地方政府精進TPASS月票服務及推動公共運輸常客回饋等，若無法順利編列預算，將影響全國每月98.2萬人，尤其北北桃影響最大，估計有52.8萬人受影響。

另外，交通部為改善各地交通建設，明年度新增248億元預算，用於包含國民黨籍桃園市長張善政力推的鐵路地下化、花蓮縣立委傅崐萁關注的「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」，以及政院為發展國旅推出的「觀光雙輪驅動」等，如今計畫恐無法照常進行。

國民黨籍桃園市長張善政力推的鐵路地下化，如今該筆預算卻被在野立委擱置在立院。（資料照片／桃園市政府提供）

治水方面，政院提出「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」，預計從明年度開始實施，總經費達1000億元，主要為辦理各縣市管河川、排水治理及都市排水改善建設等。

據悉，該計畫考量氣候變遷造成極端降雨頻頻發生，行政院長卓榮泰還特別指示系統性治水其成由6年改為4年，將協助地方政府提出有效的治水計畫，現在該筆預算地方政府恐怕無法拿到手。



回到原文

更多鏡報報導

總預算躺立院／藍不滿軍警消加薪預算全沒編 綠估在野杯葛到底

總預算躺立院／李洋等嘸運動場館整建經費 10萬生育補助恐「胎死腹中」

立院司委會移請監院彈劾卓榮泰 行政院：先審議中央總預算最重要