總預算躺立院／李洋等嘸運動場館整建經費 10萬生育補助恐「胎死腹中」

運動部長李洋原編列一筆30億元預算擬整建全台運動場館及設施費用，如今預算遭擋，計畫恐泡湯。（資料照片／李智為攝）

115年度中央政府總預算案持續卡關，政院上週末詳細盤點受影響部會及政策，其中去年9月甫成立的運動部傷害不小，部長李洋原本明年提出1筆30億元預算整建全台運動場館及設施費用，如今恐喊卡；另外，政院為降低民眾育兒負擔通過的1胎補助10萬元，原本讓新手爸媽叫好，但現在該筆42億生育給付差額補助恐怕也會「胎死腹中」。

政院上週末盤點中央總預算未通過受影響情形，教育方面，近年竹竹苗縣市大力推動老舊校舍翻新，行政院明年特別編列3億元預算給「新（整）建竹竹苗地區高級中等學校校舍計畫」；如今政院擔心地方拿不到預算，無法如期整建校舍，恐無法提供該區學生充足的教育環境，預估將有580間教室受影響，約2000名學生權益受損。

廣告 廣告

而行政院預計明年上路的「好孕3方案」，其中最吸睛的就是生育每胎補助10萬元，政策宣布後讓不少新手爸媽叫好；不過政院評估，該筆生育給付差額補助高達42億元，原本希望降低民眾育兒經濟負擔，但總預算未能通過，將影響12萬胎新生兒家庭無法領取補助。

行政院長卓榮泰日前拍板通過「好孕3方案」，其中包含生育每胎補助10萬，讓不少新手爸媽拍手叫好。（資料照片／行政院提供）

另外，去年9月9日甫成立的運動部，特地找來奧運羽球金牌得主李洋掛帥，李洋上任時曾表示，要改革運動員訓練環境，未料上任第1年，就面臨無預算可用的窘境。尤其運動部明年編列30.2億元要補助各地方政府整建運動場館及場地設施，以及建設國家運動科學中心大樓新建計畫等，現在恐全部都要喊卡。



回到原文

更多鏡報報導

總預算躺立院／藍不滿軍警消加薪預算全沒編 綠估在野杯葛到底

總預算躺立院／南台灣千億治水經費等不到 通勤族福音TPASS月票恐喊卡

立院司委會移請監院彈劾卓榮泰 行政院：先審議中央總預算最重要