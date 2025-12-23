總預算躺立院／藍不滿軍警消加薪預算全沒編 綠估在野杯葛到底

立院今年初不斷電審查114年度中央政府總預算，事後又鬧出不少爭議。（資料照片／翻攝民進黨立院黨團臉書）

115年度中央政府總預算案原訂本月16日須由總統公布執行，至今卻仍躺在立院未交付委員會審查。立院人士擔心，若預算遲遲審不過，依法只能沿用上個年度預算，但政院今年提出的新計畫就得延宕；不然就是立院要重演年初的20小時不斷電審預算，但當時審查品質低落，事後又鬧出不少爭議。另外，綠營內部評估立院藍白這次會杯葛總預算案到底。

今年8月，行政院通過115年度中央政府總預算案並於當月29日送至立法院審議，如今4個月過去，總預算案仍原封不動躺在立法院等待審查。行政院長卓榮泰日前表達擔心，明年度新興計畫約有1000億無法執行，另有千億經常性延續計畫新增部分也不能支用，其中包含縣市管河川147億元、AI新十大建設100餘億元、TPASS約75億元、疫苗接種70億元、生育補助42億元等。

行政院發言人李慧芝上週在院會後記者會上，再度向在野立委喊話，若預算未能在今年結束前，或在明年審議通過，各部會依照《預算法》，必須依照今年預算執行數處理執行相關預算，等同將無法處理新興計畫預算。

行政院發言人李慧芝上週向朝野喊話，應速審明年度中央政府總預算。（資料照片／行政院提供）

對此，國民黨立院黨團質疑，立院三讀通過、總統公告的軍人加薪預算，行政院一毛不編，要提高警消海巡退撫金也未編列預算，甚至大砍地方補助款2000多億，還吞了一般補助款，造成地方財務缺口。因此，藍營呼籲政院盡快合法編預算。

眼看在野擋總預算態度強硬，綠營內部評估，藍營應該會對總預算杯葛到底，距離明年倒數1週，政院只能依法尋求解方，不排除根據《預算法》及其補充規定，依法使用今年的預算執行。

立法院財政委員會召委、綠委李坤城今天上午將邀請行政院主計總處主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲、金管會主委彭金隆等人針對「115年度中央政府總預算案」進行相關專題報告，並備質詢；由於2026地方選舉在即，不少地方建設等著推動，綠營趕在年底前炒熱預算議題，希望更多國人關注中央總預算卡關，也讓藍營感受民意壓力。

一名立院人士指出，立法院現在只有兩條路可以走，除了照政院想法，依照今年預算執行數處理執行相關預算，但關於生育補助等新政策就無法上路，可是若按照今年初的20小時不斷電審預算，審查品質又很低落，立委們連自己在投哪一項預算都不清楚，「不過最好還是盡快審查明年度總預算，不要讓社會福利受影響為主」。



