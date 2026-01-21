總預算辯論藍營拋「3長戰3長」對決！開局「這2人PK」

政治中心／徐詩詠報導

在2026年1月已經過半的情況下，針對遲遲未過的年度總預算案，行政院長卓榮泰提出，針對該議題進行「電視辯論」，要在野共同向民眾說明立場。對此，立法院國民黨團書記長羅智強表態同意後，藍營也拋出「三長對三長」對決組合，要求首戰組合為黨團總召傅崐萁對上卓榮泰。

國民黨對於政院拋出就總預算案進行電視辯論一事，稍早藍營黨團具體要求舉辦三場正式電視公開辯論，並提升為「三長對三長」的全面對決，包括：「第一場：黨團總召傅崐萁對決行政院長卓榮泰；第二場：黨團書記長羅智強對決行政院副院長鄭麗君；第三場：首席副書記長林沛祥對決行政院秘書長張惇涵。

廣告 廣告

總預算辯論國民黨拋「對決陣容」！列3長戰3長：開局傅崐萁對卓榮泰

總預算案至今仍未通過。（圖／民視新聞資料照）

羅智強表示，本次辯論將針對預算編列的「合法性、合理性、正當性」，以及行政院應落實立法院三讀通過法案的「憲政義務」，向全民說清楚、講明白。此外，羅智強也向總統賴清德呼籲，針對當前的憲政爭議，也來場直球對決、世紀辯論，規格可比照當年雙英辯論（前總統馬英九、前總統蔡英文），來場黨對黨在政策、理念、路線上的大辯論。

總預算辯論國民黨拋「對決陣容」！列3長戰3長：開局傅崐萁對卓榮泰

藍營拋出辯論應分為三場，首場為卓榮泰（左）對上傅崐萁（右）。（圖／翻攝國會頻照YT）





原文出處：總預算辯論國民黨拋「對決陣容」！列3長戰3長：開局傅崐萁對卓榮泰

更多民視新聞報導

陳亭妃「不簽3協議」強調1事！點名：黨內很多人我也要切？

黃國昌遭自打臉？昔冷回若「不小心犯錯」：不具立委能力

中天主播涉國安法怎露餡的？檢曝他「用自己帳戶」轉中國錢

