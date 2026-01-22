總預算辯論》黃國昌嗆卓榮泰「先叫戰後龜縮」 綠批藍白跳樑小丑

民進黨團22日舉辦「施捨兩趴，凍結98，人民不同意 」記者會。(記者叢昌瑾攝)

〔記者李文馨／台北報導〕今年度中央政府總預算案卡關，行政院長卓榮泰昨要求與立法院辯論，民眾黨團總召黃國昌主張依大選電視辯論的模式辦理，政院則回應，國會是最好的公開平台，黃國昌則嗆卓「先叫戰後龜縮」。對此，民進黨團書記長陳培瑜批評，藍白就是跳樑小丑，他們只會卡預算、演大戲、騙人民的作秀三部曲，「真正龜縮的是藍白立委。」

民進黨立法院黨團今天上午舉行「施捨兩趴 凍結98 人民不同意」記者會，黨團幹部會後接受媒體時事聯訪。

黨團幹事長鍾佳濱說，在野黨立委就是不幹正事的薪水小偷，政策辯論本來就是在國會舉行，國會有充沛的資訊、完善的媒體報導，「難道還要另外跟電視台租頻道、租時段嗎？延會一個月要燒掉多少人民的納稅錢？」放著政策辯論最大的平台不使用，還說「我們到外面去談」，真的是放著自己該做的事情不做，去找人家單挑，尤其是最喜歡「釘孤枝」的黃國昌。

鍾佳濱呼籲，藍白不要只想著要透過其他媒體花拳繡腿的作秀，希望回歸落實政策的辯論，讓總預算付委、讓行政院長到國會殿堂最大的政策辯論平台，讓全台人民清楚的看見在野黨為什麼只解凍、只先放行、只施捨2%，卻擋下了另外的98%，他們要說清楚講明白為什麼只有718億元。

黨團書記長陳培瑜說，她幫黃國昌科普一下，審查預算三步曲：依法付委、依法審查、依法表決，黃當過兩次的立委，這三步曲可能忘記了。她說，他們一直以為選的是立委，但沒想到藍白卻出現跳樑小丑，他們只會作秀三步曲：一卡預算、二演大戲、三騙人民。她強調，公開辯論的場合在立法院這件事情藍白早就知道，但繼續欺騙人民、繼續用話術、繼續造謠以為是卓院長龜縮，「真正龜縮的就是你藍白立委。」

