總預算遭卡基北北桃TPASS恐斷炊 綠委酸蔣萬安

中央總預算卡關，TPASS通勤優惠方案恐面臨斷炊危機，影響全台近百萬名通勤族權益。

中央總預算至今仍卡關，TPASS通勤優惠方案恐面臨斷炊危機，基北北桃12日將開會討論後續如何維持補助；綠委林楚茵今(6)日痛批，藍白卡著2026年度總預算不肯付委審查，藍營首長還呼喊中央儘快撥款，根本搞錯對象；綠委吳思瑤也批台北市長蔣萬安，一通電話遊說國民黨立委別再擋案，就可以列案排審總預算。

林楚茵直言作賊喊抓賊，補助被藍委卡關，上週五是2026年第一次院會，藍白還是卡著2026年度總預算，不肯付委審查，眼看TPASS補助將斷炊，各縣市紛紛自找財源，藍營首長還呼喊中央儘快撥款，但你們根本搞錯對象。

她指出，卡住撥款的不是中央政府，是藍白立委，先不管民眾黨8席不分區，國民黨籍區域立委至少還有36席，「你們是忘記了，還是害怕想起來？」，藍白快審預算。

林楚茵也點名國民黨36席區域立委，痛批選民投票給你們當立委，不是要懲罰人民、卡住民眾權益，還讓同黨籍縣市長受苦，「趕快付委審查、通過總預算」。

吳思瑤也酸，「蔣市長，我來教您怎麼做！解決TPASS，一通電話就pass！」，蔣萬安12日要召集北北基桃首長開會，研商TPASS受總預算影響就要斷炊，如何因應解套。

她直言「蔣萬安急了」，因為北北基桃通勤族，佔所有98萬通勤族的一半以上，衝擊最大，但自己可提供蔣市長一個更快的方法，不必再等一周、毋需大費周章揪開會，是只要一通電話，遊說國民黨立委別再擋案，程序委員會就可以列案排審總預算，不必捨近求遠大費周章，一切迎刃而解，快又有效率。

