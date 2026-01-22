即時中心／顏一軒報導

為迎戰世界棒球經典賽（WBC），台灣隊第一階段集訓成員已進入左營國訓中心展開訓練，但伴隨總預算立院卡關146天，運動部也傳出經費問題，外界擔憂是否會對體育發展有所影響。高雄左楠綠委李柏毅昨（21）日與身兼中職會長的立委蔡其昌、運動部政務次長鄭世忠前往關心選手現況，李柏毅更進入國訓中心視察各項設施進度並向立院喊話，「不能只在比賽時提供選手協助，體育基礎建設更要有穩健充足的基金做靠山」。

廣告 廣告

蔡其昌先前受訪時指出，「絕不會讓選手餓到、冷到，會長不要說賣血，想盡辦法也要把錢籌到」，運動部政務次長鄭世宗後續補充，此次體育部以「運動產業發展基金」編列6400萬元預算，為台灣隊情蒐、後勤等項目支援，但面對總預算卡關，外界仍擔憂除了比賽項目外，其餘體育建設發展是否會有所影響。

李柏毅提到，去（2025）年基金預算拖到年底才通過，民眾黨還以「支持」運動部為由，凍結1500萬元的基金用途支出，並決議部分用途無法超支，但基金早已因為負擔多項國際賽事而超支；如今總預算卡關，加上運發基金被施了「緊箍咒」，運動部才剛成立，旋即面臨「綁手綁腳」的窘境，從比賽補助到體育硬體建設，做什麼、推什麼都受到限制，「這到底算哪門子的支持？」

李柏毅說明，目前單位預計支出的預算，從亞運培訓的9.79億、黃金計畫的6億、帕運培訓4.2億等等，加上國訓中心場地設備優化6970萬，這些持續性計畫都需要中央政府穩定支應、不得延宕，面對總預算卡關，運動部僅能先以上一個年度預算規模執行，甚至造成新興項目作業不及，向未來不斷延宕。

最後，李柏毅無奈地說，今天是115年度總預算卡關第146天，而運動部經費早已捉襟見肘，導致左營國訓中心建設從網球場、靶場到跳水池、足球場、橄欖球場等多項運動設施建設被迫停擺。他認為「我們不能只在比賽時提供協助，唯有穩健充足的基金做靠山，從伙食、住宿、訓練場地等日常生活全面照顧選手」，才能做好台灣隊選手的靠山。

原文出處：快新聞／總預算遭惡卡恐衝擊國訓中心建設 李柏毅喊話：別只在比賽時才重視體育

更多民視新聞報導

藍白惡卡總預算害慘國安 徐斯儉：影響頭盔、防彈板等個裝增購

藍白亂不停！黃國昌想找卓揆辯論、藍營喊3打3 民進黨傻眼回擊了

藍白卡總預算！教育部僅0.6%經費可用 張廖萬堅：恐衝擊雙語政策

