總預算遭擋 卓榮泰籲在野黨理性對話、盼年後展開審查

藍、白陣營在立法院程序委員會再度擋下今年度中央政府總預算案、國防特別預算條例等案。行政院長卓榮泰今天(28日)直言，此會期只剩3天，總預算案已延宕153天，希望在野黨不要什麼都擋，「難道連未來台美關稅談判也要擋嗎？」他呼籲在野黨理性對話，盼國會於農曆年後展開審查預算，讓國家回到正常發展的腳步。

立法院本會期將於1月31日結束，立法院程序委員會27日召開最後一次會議，國民黨及民眾黨立委再度聯手，擋下年度中央政府總預算、政院版《財劃法》草案，並第十度封殺《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案列入院會議程。

行政院長卓榮泰28日出席研討會，並在會前受訪表示，立法院此會期只剩下3天，但總預算已被延宕了153天，希望在野黨不要什麼都擋。他說：『(原音)總預算擋、國防預算也擋，那難道未來的台美關稅談判也要擋嗎？人民已經非常不耐煩，而政府是非常地焦慮。很多新增事項、新增計畫跟新增的經費預算，都沒有辦法順利來執行。』

卓榮泰指出，總預算延宕影響的是國家今年施政方向跟進度，政府在這近一個月當中想盡各種辦法、透過各種機會尋求與在野黨對話、溝通、協商，但完全不得其門而入。由於農曆春節將至，他也向在野黨喊話：「大家如果還有心思的話，年前能不能好好地坐下來對話？」

卓榮泰強調，理性坐下來對話才能解決各種問題，他希望對話之後，國會能於農曆春節後展開預算審議，讓國家回到正常發展的腳步，人民才會得到應有的照顧。(編輯：宋皖媛)

