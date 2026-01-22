總預算遭擋 林俊憲PO哆啦A夢合照諷：一個藍白討喜、一個討厭

林俊憲PO哆啦A夢合照，大酸在野黨：「一樣都是藍白，一個大家都喜歡，一個大家都討厭。」（資料畫面、翻攝自林俊憲臉書）

今年度中央政府總預算已第8度遭藍白聯手擋下，民進黨立委林俊憲在臉書直言，藍白行為就像中國來的「三無產品」，浪費國會時間，把政治鬥爭當成日常，他還附上與知名動漫角色哆啦A夢合影，大酸同樣都是藍白，「一個大家都喜歡，一個大家都討厭」。

在野黨在立法院持續卡關今年度中央政府總預算，林俊憲今日在臉書發文表達不滿，他指出，大家都忙著過年、準備春聯，遺憾總預算仍躺在立法院，直言藍白顯然不關心國家正常運作，反而忙於在立法院彈劾總統賴清德，此行為就像中國來的「三無產品」：憲法不懂、權力分立不懂、課責對象也搞不清楚，卻還能信心滿滿地浪費國會時間，把政治鬥爭當成日常。

廣告 廣告

林俊憲表示，藍白在開審查會前氣勢萬鈞，一群人在議場門口開記者會，但實際開會時議場卻空蕩蕩，連自己黨內成員也願陪著不把戲演完，他認為這種現象早已不是一天兩天的事，對即將離任的部分立院同事感到遺憾，批評他們到最後仍選擇跟隨國民黨，並希望他們退隱後能沉澱心靈，好好研讀憲法。

林俊憲的貼文中還附上與哆啦A夢的合影，並與藍白委員照片作對比，稱「一樣是藍白，這是大家都喜歡的，一個是大家都討厭」的，藉此酸諷藍白聯手阻擋預算的行為。





更多《鏡新聞》報導

在野黨卡總預算反籲電視辯論 政院：國會是最大政策辯論平台