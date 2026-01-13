總預算遭暫緩列案！ 綠：影響國軍後勤 藍：先編軍人加薪

台北市 / 綜合報導

總預算案持續躺在立法院，傳出國民黨團打算依照「預算法」，先抽出TPASS、生育補助等先行審查，但民進黨團抨擊，這行為是破壞制度，而家長也憂心，政院規劃元旦後，提高生育給付「每胎10萬元」，恐怕要在預算通過後才能入袋，另外，在今(13)日程序委員會上，朝野再次槓上。

立委(國)羅智強說：「軍人欠薪第13天，賴總統你對得起軍人嗎。」立委(民)沈伯洋說：「(民進黨執政)加起來9年總共加了4次(薪)，到底是誰在欺負軍人。」 這頭主張軍人加薪，另一頭喊強化軍備，立法院程序委員會，朝野高舉手牌擺出陣仗，不過憑藉人數優勢，在野陣營第7度將總預算，和1.25兆國防特別條例暫緩列案。

程序委員會召委沈發惠說：「贊成者8人，反對者10人，贊成者少數不通過。」但新興計畫預算，包含地方治水工程，交通建設等恐怕會受到影響，還有TPASS月票也面臨斷炊，可能衝擊百萬通勤族，傳出國民黨團策略轉向，考慮「分拆審查」。

立委(民)范雲說：「因為民意的反彈就要拉出來單獨審查，我覺得這是破壞制度。」立委(國)羅智強說：「我們會找出共同的方法來因應，有關於TPASS也好生育津貼也好，這些重大急迫的一些預算。」另外針對元旦新制，行政院推動「生育給付」，每胎補助10萬元政策。

不過在總預算還沒付委前，以國民年金保險為例，依照舊制先領2個月給付，大約是4萬多元，差額得等預算通過後才能入袋，而如果不符合國保投保年齡25歲，得等審查後10萬補助才能一次撥款，家長說：「(10萬元)應該是買奶粉啊那種，尿布啊，(預算審查)盡快吧會比較好。」畢竟對家長來說，奶粉錢還是早點入帳，但新制何時能兌現，朝野僵局未解。

