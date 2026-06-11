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即時中心／梁博超報導

立法院總預算延宕至今已287天，仍有多個部會預算未審。民進黨發言人林楚茵今（11）日表示，行政院已開始籌編明年度總預算案，並預計於8月底前完成核定，送請立法院審議。若立院在野黨持續拖延今年度總預算案審查，當明年度總預算案送達立法院後，勢必出現「同時審兩年度總預算案」的荒謬情況，恐造成資料交錯、審議混亂。

以教育及文化委員會為例，林楚茵指出，民進黨籍召委伍麗華所負責的部會預算早已完成審查；反觀國民黨籍召委羅廷瑋，不僅所負責的部會預算至今一字未審、硬排產業界尚無共識的《電競基本法》草案，更率隊出國，讓重要預算被迫卡關。

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林楚茵直言，藍白在國會拖延、封殺預算，已經不是單一委員會的問題。上週五（5日）民進黨提出攸關國防自主的無人機特別條例，藍白卻連審查機會都不給，直接程序封殺；更在昨（10）日的國防外交委員會審查預算時，國民黨委員大刀一揮，砍掉一億四百多萬元的對外宣傳預算，刻意在國際上閹割台灣的聲音。

林楚茵強調，除上述外，中央今年所編列超過百億的治水防洪預算，是要來協助各縣市提升承洪能力、增加防災韌性，尤其是降低災害的關鍵計畫，現在卻也依然卡在立法院，無法完成審議。

既然藍白已經將本會期延會兩次，林楚茵認為就應恪守本分，儘速完成今年度中央政府總預算案審議，切勿為了盲目的政治惡鬥，綁架國家發展、犧牲全民福祉，還給台灣社會一個能正常運作的國會。

原文出處：快新聞／總預算遭藍白延宕近3百日！民進黨轟「荒謬」：兩年度總預算案恐同時審查

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