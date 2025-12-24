總預算遭藍白擱置 TPASS難上路衝擊近百萬通勤族

政治中心／陳妍伶、廖文璞、蔡明政台北報導

再七天就要迎接2026，但明年度的總預算還卡在立法院，估計有近3000億無法動支，影響到新生兒家庭的補助，還有TPASS月票等等，衝擊近百萬通勤族！部會官員拜託在野黨委員趕快審查，質詢過程中，砲聲隆隆。

衛福部次長林靜儀vs.立委（國）賴士葆：「拜託委員支持我們的預算。」

拜託再拜託，衛福部次長林靜儀請賴士葆趕快審預算，講著講著火藥味越來越濃。

衛福部次長林靜儀vs.立委（國）賴士葆：「軍人加薪非常重要，拜託委員支持我們的預算，再一次強調委員所關心，我們非常多藥品韌性部分，國內的藥品能夠自主化，都在這次的新興計畫裡面，我沒有叫你講話不要講，拜託委員支持我們的預算，我在跟委員報告，委員時間很少，我一定要跟你報告預算裡面，這麼多重要的部分，拜託讓我們能夠執行。」

兩人唇槍舌戰，但眼看再七天就要跨年，明年度總預算卻還躺在立法院沒付委，有2992億難以動用，尤其是新興計畫的部分，包括TPASS通勤月票的75億，將影響98.2萬通勤族、還有排水改善計畫147億、生育補助41億，新生兒家庭恐怕領不到補助，以及國防部725億、交通部248億、衛福部103億疫苗藥品採購受衝擊。

立委（民）李坤城vs.交通部次長伍勝園：「如果說地方要維持這個TPASS的話，他們自己要付錢？，因為中央的錢沒有辦法到位，明年1月1號開始就會有影響。」

立委（國）林德福vs.主計長陳淑姿：「請問你認為2000億的新興計畫，預估影響多少的經濟成長率，100億會影響，0.05%（GDP）的一個百分比。」

在野黨不只擋總預算，前一天程序委員會，也四度擋下1.25兆國防特別預算，國民黨立委林沛祥表決時，還露出一抹冷笑。

國防部次長徐斯儉：「到今年10月為止的統計數字來看，機艦進入我們應變區的數字，是前兩年平均數字的兩倍，那這個威脅是越來越嚴重。」

從內政到外交國防，預算卡關，全民受害。





