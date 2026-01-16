總預算遭部分抽出逕付二讀 行政院怒批「挑三揀四」

立法院國民黨與民眾黨團今（16）日聯手提案，將包含TPASS行政院通勤月票等38項、總計約718億元的新興計畫逕付二讀。此舉引發行政院強烈不滿，發言人李慧芝批評在野黨僅同意動支總預算案中的2.4%，導致高達2992億元的新興及延續性計畫受阻，呼籲立法院應理性審查整本總預算。

行政院發言人李慧芝。（圖／行政院提供）

國民黨團與民眾黨團指出，因行政院未編列志願役軍人加薪及提高警消退休金替代率預算，且未提出替代方案，甚至被指以毀憲亂政手法企圖閹割民意，故提案將具急迫性的新興資本支出及新增計畫先行動支。全案在藍白人數優勢下，最終以58票贊成、49票反對通過逕付二讀。

立法院僅審查總預算中的部份新興計畫。（圖／中天新聞）

此次藍白兩黨共提列38項優先動支的新興計畫，項目涵蓋TPASS行政院通勤月票執行計畫15.8億元、公保生育給付差額補助2.35億元、勞動部勞工保險生育給付差額補助29.57億元。此外，國家藥物韌性整備計畫18.48億元、因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫、台灣品牌賽事精選計畫8億元，以及高雄至屏東間東西向第2條快速公路3.52億元等亦在列。

行政院發言人李慧芝對此表示，今年度中央政府總預算案各項目環環相扣，因總預算遲未審議，受影響的新興及延續性計畫新增項目高達2992億元。她指出，遭在野黨擱置的項目包含校園無人機人才培育、國軍戰備醫療能量設備、極端氣候氣象觀測與海象監測、本土疫苗產業韌性計畫，以及量子電腦與矽光子等先進科技計畫，質疑在野黨漠視國家發展與國際競爭力。

國民黨團總召傅崐萁強調，在野黨團負責任地將急迫預算抽出審查，呼籲民進黨勿以政黨意識型態凌駕民意。民進黨團幹事長鍾佳濱則質疑，藍白僅抽出718億元，其餘2200億元預算遭忽視，且未交付審議難以判斷急迫性。他引用預算法指出，行政院編列預算是踩油門，立法院審預算只能踩煞車，呼籲停止卡關總預算。

行政院早於2025年8月29日將今年度中央政府總預算送請立法院審議，距今已達141天。李慧芝批評立法院拖延至最後時刻才挑選部分項目審查，此舉絕非國人之福，呼籲立法院應遵守責任政治的憲政份際，確實依照憲法規定行使職權，理性審查整本中央政府總預算。

