總預算遲未三讀...賴清德遺憾「百億防洪預算還卡著」：若梅雨季成災恐對人民造成危害！

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中央政府今年度總預算案遲未審議完成，政院已經開始籌編明年度總預算。民進黨主席賴清德今（10）日再度於中執會表示，總預算還在委員會審查，令人遺憾，現在已進入梅雨季節，颱風季也即將來臨，中央已編列超過百億元的防洪治水預算，仍卡在立法院尚未審議通過，「一旦豪雨成災，恐對人民生命財產造成危害。」

民進黨發言人林楚茵今日在中執會後轉述賴清德致詞，賴清德強調，地方要建設、產業要發展、社福要推動、交通要改善，都需要中央政策與預算資源的支持。唯有中央與地方同心協力，才能夠將人民的期待化為具體成果。

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賴清德嘆道：「令人遺憾的是，今年度中央政府總預算案，如今已進入六月，立法院的審議程序仍停留在立法院委員會審查階段，迄今尚未完成三讀。」

賴清德再說，總預算遲遲無法通過，不僅影響各項政策推動與產業發展，也將衝擊防災應變量能、地方補助款撥付，以及重大公共建設進度。受到影響的，不只是行政院，更是每一位期待國家持續進步的台灣人民。

賴清德舉例，像是現在已進入梅雨季節，颱風季也即將來臨，台灣正面對關鍵防汛期。然而中央已編列超過百億元的防洪治水預算，仍卡在立法院尚未審議通過，一旦發生豪雨成災時，恐對人民生命財產造成危害。

賴清德說，雖然預算還未完成通過，他要請行政院相關部會仍要恪守職責，持續協同地方政府，全力做好各項防汛整備工作；同時，也請所有黨公職加強防汛宣導，協助國人及早做好相關準備，共同降低災害風險。

賴清德最後說，根據中央政府總預算編製時程，行政院目前已開始籌編明年度總預算案，並預計於八月底前完成核定，送請立法院審議。

（圖片來源：民進黨、三立新聞）

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