總預算遲未付委審查 政院憂近百萬TPASS通勤族將受影響

115年度中央政府總預算至今仍未交付立法院各委員會審查。政院人士指出，TPASS通勤月票由中央與地方政府共同負擔，並非中央全額補助；由於「TPASS行政院通勤月票執行計畫（2026至2029年）」改由公務預算支應，四年共編列363.8億元，明年首年需撥付75億元，若立法院遲未審查明年度總預算，恐影響近百萬名通勤族權益。

政院指出，若115年度總預算遲未付委審查，TPASS通勤月票經費恐無法如期撥付，近百萬通勤族權益可能受到影響。（示意圖／報系資料庫）

總預算案於今年8月由行政院通過並送交立法院，至今已逾4個月，仍原封不動躺在立法院，遲未付委審查。依預算法規定，若總預算未完成審議，僅能沿用前一年度預算，新提出的資本支出與新增計畫，原則上須待預算完成審議程序後才能動支，恐導致多項新興政策延宕。

雖然總預算尚未展開實質審查，公務人員薪資與法定支出仍可照常執行，政府不致如美國出現關門停擺的情況，但行政院主計長陳淑姿指出，包括TPASS通勤月票首年75億元、提高生育給付至每胎10萬元，以及育嬰留停彈性化相關經費47億元等新興計畫，皆可能因總預算遲未審查而在執行上受到影響。

政院人士則透露，TPASS自2023年上路以來，先前編列於特別預算；行政院已核定「TPASS行政院通勤月票執行計畫（2026至2029年）」，明年起改由公務預算支應。地方政府每3個月向中央請款，若預算未能如期到位，地方財務壓力恐於明年3月後浮現，屆時將直接影響通勤月票的推行。

