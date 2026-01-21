總預算遲未審！卓榮泰要求與立法院「直接辯論」 黃國昌喊話：好膽麥走

針對行政院長卓榮泰要求與立法院就總預算「直接辯論」，民眾黨主席黃國昌今天（21日）喊話，「好膽麥走！」（圖／李智為攝）

今年度中央政府總預算昨第8度被擋在程序委員會，行政院長卓榮泰今天（21日）要求直球對決，與立法院直接辯論。對此，民眾黨主席黃國昌喊話「好膽麥走」，卓榮泰有時間像街邊混混一樣叫囂，不如先依法編列軍人加薪跟警消退休金的預算。民眾黨樂於與卓榮泰在公開平台上，透過公平的規則，比照大選公開辯論模式，由各大電視新聞台協調辦理，並全程網路直播。

針對藍白持續阻擋今年度總預算付委審查，卓榮泰今天下午出席公開活動時要求與立院直球對決，就3兆350億整年度的中央政府總預算，與朝野進行直接辯論，讓人民來做公決，而不是由立法院來挑三揀四，阻礙國家的進步。

對此，黃國昌喊話，「好膽麥走！」卓榮泰有時間像街邊混混一樣叫囂，不如先依法編列軍人加薪跟警消退休金的預算。

黃國昌說，但既然卓大院長要求，有關於行政院違法編列預算之爭議，民眾黨樂於與卓榮泰在公開的平台上，透過公平的規則，比照大選公開辯論的模式，由各大電視新聞台協調辦理，並全程網路直播。

黃國昌呼籲，請行政院立即指派對口進行聯繫，民眾黨將由黨團陳智菡主任負責對接，「卓榮泰可千萬別找藉口躲起來」。



