總預算遲遲未審 內政部喊話：治水與空中救援計畫延宕

115年度預算案未能完成審議，內政部喊話已經對治水及空中救援等重要新興計畫，造成實質影響。（圖：張柏仲攝）

內政部昨天（8日）舉行部務會報，安排「會計處」報告「115年度預算案未能完成審議之影響」，部長劉世芳表示，依《預算法》第54條規定，「新興資本支出」及「新增計畫」都必須等預算完成審議後才得以動支，已經對治水及空中救援等重要新興計畫，造成實質影響。

內政部主管115年度新興資本支出及新增計畫共計編列54.75億元，預算卻遲遲未審。其中因應氣候變遷「縣市管河川及排水」整體改善計畫，是為了協助地方政府改善河川與排水系統，達到「最小淹水面積、最快退水時間、最高安全標準」，藉以因應近年來極端氣候帶來的淹水風險，卻因未完成審議前無法動支預算，已經影響到地方政府治水工程期程與防汛整備。

廣告 廣告

此外AS-365N海豚直升機隊升級中程計畫，則為空勤總隊因應機隊面臨「消失性商源」問題，急需辦理機隊升級，以維持空中救災、救難、觀測偵巡、運輸及救護等任務能量。也因為預算遲遲未審議，延宕整體升級進度，進而影響空中勤務業務的正常運作，對政府執行空中緊急救援任務，造成急迫且嚴重的衝擊。

此外，《新住民發展署組織法》已經在立法院三讀通過，必須在115年3月10日前成立「新住民發展署」，也因為預算遲未審議，相關人力、辦公廳舍及資訊系統等籌設作業無法順利推動。

內政部呼籲立院儘速完成總預算的審議，以利相關計畫都能依法啟動，確保民眾生命財產安全。（張柏仲報導）