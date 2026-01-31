總預算還沒付委！于北辰揭「立院上下會期任務不同」：會變惡性循環！

論壇中心／綜合報導

昨（30）日是立法院本會期最後一天，不過中央政府總預算、行政院版國防特別條例仍遭10度封殺，連付委都沒有，審都沒得審，由於立法院本會期屬於預算會期，甚至是延會狀況下，也創下中華民國史上首次，立法院預算會期但總預算「一字未審」狀況。無黨籍桃園市議員于北辰在《頭家來開講》節目上直言「上下會期工作焦點不同，藍白讓法制亂了套」！

于北辰表示，上半年跟下半年的議會和立法院，是有不同的任務，上半聚焦在修法案，下半年行政院編預算、立法院任務變成審預算，這是一個良性循環，現在下半年不審預算，把預算留到上半年來審，那上半年審預算後，沒時間處理法案，變成下半年再修法案，立法院整個法制就亂了嘛，當立法委員就是要遵從法律，什麼會期審什麼、要做什麼事清清楚楚，第二個不要越權。

立法院預算會期總預算仍未付委，若等到下會期才審預算，各縣市政府若拿先前預算額度執行工作，萬一該預算突然被砍恐會出現問題。

