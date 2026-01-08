總預算還沒審 卓榮泰率團大喊話！ 點名「6縣市」恐舉債籌錢

115年度中央政府總預算案至今仍未付委審查，行政院長卓榮泰今大陣仗率12部會首長召開記者會說明影響範圍，主計總處指出，總計將影響2992億元預算，其中中央對地方財政均衡補助的321億也將無法動支，卓榮泰也點名，將衝擊屏東縣、台南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣、澎湖縣等6縣市財務調度，恐須舉債先行籌措財源因應。

行政院今天召開院會後記者會，由卓榮泰率副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、國發會主委葉俊顯、外交部長林佳龍、教育部長鄭英耀、經濟部長龔明鑫、交通部長陳世凱、勞動部長洪申翰、運動部長李洋、海洋委員會主委管碧玲、行政院主計總處主計長陳淑姿、國防部副部長徐斯儉、農業部次長杜文珍、衛生福利部次長呂建德等人出席。

主計總處指出，針對總預算案未在期限內完成審議，將依預算法第54條等三大因應原則，包括一、法定義務支出覈實動支；經常性經費及延續性計畫得於上年度執行數範圍內動支。二、新興資本支出及新增計畫，總預算部分須俟預算完成審議程序後始得動支。三、第一預備金、第二預備金及災害準備金，應俟預算完成法定程序後始得動支。

由於總預算遲遲未通過，主計總處指出，115年度總預算案未審議通過不得動支規模達2992億。當中包括新興計畫1017億，其中中央自辦部分380億、地方受益部分637億，其中包含地方補助款507億元。在沒有中央挹注的狀況下，屏東縣、台南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣與澎湖縣的預算都將低於去年。

包括直轄市及縣市財政均衡補助321億、因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫147億、AI新十大建設102億、TPASS行政院通勤月票執行計畫75億、衛福部主管「健康台灣計畫（醫療及社會福利）」70億、新材料循環產業園區申請設置計畫60億、生育給付差額補助41億、補助校舍整建與排水污水系統改善21億、布建公共化托育設施14億、台灣品牌賽事精選計畫8億等。

主計總處指出，依規定，經常性經費及延續性計畫115年度所編列經費較114年度為高時，僅能在114年度執行數範圍內動支經費。經統計，各部會較114年度增加部分計1805億無法動支，雖未立即產生影響，但預算仍受到侷限。

受影響施政計畫、無法動支的部分包括，國防部有725億元，將影響各型機艦、戰甲砲車等裝備維保及彈藥、油料等籌補。交通部有248億元，影響地方縣市的鐵路地下化、高架化建設。經濟部有48億元，將影響先進半導體及新興通訊等相關技術研發之進程。

外交部超過114年度預算部分計108億元，將延誤我與友邦及友國合作項目之執行時間或錯失合作機會。衛福部計103億，將影響韌性國家醫療整備、住院整合照護服務、COVID-19疫苗與抗病毒藥物採購等計畫推動。另，第一、第二預備金及災害準備金計170億，也無法動支。

此外，主計總處提到，因新版財劃法公式問題，導致農業市縣及離島獲配統籌稅款更為弱勢，水平分配嚴重不均。為此，中央編列財政均衡補助321億，保障地方政府115年度所獲配統籌稅款、一般性補助款及計畫型補助款加總，較114年度只增不減。

主計總處指出，若115年度總預算未及時通過，中央對地方財政均衡補助的321億也將無法動支。其中，屏東縣、台南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣、澎湖縣等6縣市首當其衝，須以舉債先行籌措財源，將影響其他地方政府財務調度能力。

