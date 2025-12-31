總預算還沒審！藍白124天狂推爭議法案 民進黨：不想審預算當什麼立委

記者劉秀敏／台北報導

今（31）日是2025年最後一天，中央政府明年度總預算在立法院仍遭到藍白杯葛，至今未付委審查。對此，民進黨表示，行政院8月依憲法規定將總預算案送入立法院，嘴上總是說要「民生優先」的在野黨，至今124天卻在惡修財劃法、反年改修法、推動貪污助理費合法化、復活不當黨產、緩刑犯可參選等爭議法案，「如果不想審預算，當什麼立法委員？」

民進黨發文表示，中央政府的總預算，關係的是人民的生活、國家的運作，而審查總預算，則是立法院最基本的責任，但在國民黨和民眾黨聯手惡搞立法院的這一年裡，藍白立委卻連最基本的本分都沒做到。

民進黨指出，2025年8月29日，行政院依照《憲法》及《預算法》規定，如期將2026年的中央政府總預算案送入立法院。結果，124天後的12月31日，總預算案竟然還躺在立法院程序委員會，連審查都還沒開始。那麼，嘴巴上總是說要「民生優先」的在野黨，到底都在做什麼？

民進黨列舉，包括「修財劃法，破壞財政」，一週內兩次惡修《財政收支劃分法》，強迫中央政府違法舉債破上限！由於法案違憲，行政院只好不副署；「反年改修法，債留子孫」，取消年金改革的成果，強迫全民為提前破產的公教年金買單，由於法案違憲，行政院只好提出釋憲。

民進黨進一步指出，在野推動「貪污立委助理費合法化」、「貪污議員助理費合法化」、「復活不當黨產」、「緩刑犯可參選」、「連署階段賄選不罰」，合稱貪污五法，如果最後都過關，不就是以前國民黨執政時的黑金大復活？更推動「國籍法開放中國人參選」、阻擋國安法案破700次、阻擋國防特別預算條例5次，三個行為合在一起看，簡直就是中共好朋友！

民進黨痛批，藍白立委在傅崐萁、黃國昌帶領下，推了這麼多爭議法案，就是不審總預算。要嚴正提醒藍白立委：中央政府總預算關係著社福、教育、治水、防災、國防、經濟，也關係到地方各縣市的補助和發展。這些預算，可以理性監督、討論，但不能連審查都不審查，「如果不想審預算，當什麼立法委員？」

