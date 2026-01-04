總預算還沒審！賴清德怒斥藍白「正經工作不做」：國家沒辦法進步

即時中心／黃于庭報導

國民黨、民眾黨在立院挾著人數優勢，不僅多次提出爭議法案，更數度封殺1.25兆國防預算，至今也仍未審議中央政府總預算。對此，總統賴清德昨（3）日前往北投「洲美屈原宮」及「洲美三王宮」參香祈福，致詞時表示要簡單「國政報告」，並指出長照3.0預算至今還「吊在天上」，立委若正經工作不做，國家沒辦法繼續進步。

賴清德表示，去年台灣人民共同打拚，總體經濟表現不錯，成長率達到7.37%，不僅是亞洲4小龍第1名，贏過日本、美國、歐洲，也贏過「隔壁」，那個「歹厝邊」（台語，壞鄰居之意）經濟成長差不多4%多，已經與台灣有段距離了。

針對國民平均所得，賴清德說，已經將近4萬元美金，股市29000多點，表示大家打拚，經濟發展越來越好。現在他與行政院長卓榮泰最關心的就是中小企業，首先要幫忙它們使用人工智慧，以及2050年全世界走向淨零低碳排放，另也要幫忙開拓美國、東南亞或其他市場，行銷全世界，並提供金融協助與利息補貼，必要時補助員工薪資，協助企業度過難關。

快新聞／總預算還不審！賴清德怒斥藍白「正經工作不做」：國家沒辦法進步

總統賴清德昨（3）日前往北投「洲美屈原宮」及「洲美三王宮」參香祈福。（圖／取自Flickr；作者總統府）

減稅制度部分，賴清德說明，近十年來持續推動政策，現在單身租屋族年收入64.4萬元以下，4口之家租屋且有1對6歲以下小孩年收入168.5萬元以下，3代同堂212萬元以下者，皆不必繳稅，約有40%至50%國人免繳所得稅；另外政府已4度為公務人員加薪，累計約14%；勞工基本工資也調升至2萬9,500元，帶動整體薪資結構改善。

至於長照計畫，賴清德指出，前總統陳水扁時代，行政院通過10年的長照計畫，比較可惜的是，前總統馬英九8年，長照1.0做得不夠，1年才用50億元、長照據點才720個，服務員薪水不到3萬元；而前總統蔡英文上任大力推動，現在全台灣已經有1萬5,000多個長照據點，超過10萬個長照服務員，去年編900多億元照顧長輩，今年更編列1200多億元。

不過提及長照3.0，賴清德直言，其中200多億預算沒過沒辦法用，他背景是醫生，也有這個心，希望發揮醫療專業，「但現在中央政府總預算，沒過就沒辦法」。接著他笑說，要向大家做「國政報告」，要是大家有認識立委就講一下，不看僧面看佛面，看國家主人的立場、面子應該要審查，「若正經工作不做，國家沒辦法繼續進步，經濟沒辦法繼續發展」。

