總預算釋憲案出爐？憲法法庭預告「這周五」會有新判決

藍白立委去年（2024）12月聯手通過《憲法訴訟法》修法，導致憲法法庭實質被癱瘓；直到憲法法庭5名大法官於本月19日下午宣判修法違憲，並應自判決公告之日起失其效力，代表憲法法庭「復活」。據悉，憲法法庭這週五（1月2日）會有新判決出爐，外界關注該案是否為明年中央政府總預算釋憲案。





憲法法庭網站公告，本週五（1月2日）將「確認文本評議」，代表當天將會有「115年憲判字第1號判決」。司法院書記廳日前曾表示，受理案件審理、評議都是機密，無從告知明年1月2日將對那一件案件進行評議或判決。

憲法法庭網站公告，本週五（1月2日）將「確認文本評議」，代表當天將會有「115年憲判字第1號判決」。（圖／憲法法庭）





立法院去年12月20日三讀通過修改《憲訴法》部分條文，增訂大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數「不得低於10人」，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。然而，現在僅剩8名大法官在職，加上過去一年來，賴政府2度共提名了16名大法官候選人，都被立院否決，此修法等同「實質癱瘓憲法法庭」。





謝銘洋等5位大法官做出「114年憲判字第1號判決」，楊惠欽、蔡宗珍及朱富美3名大法官則退出評議，事後於媒體投書，表達反對意見，因此這3人本次是否參加評議審查會，也是焦點之一。





憲法法庭分為2大類案件，包括法規範憲法審查、統一解釋法律及命令案，目前受理95件待審。













