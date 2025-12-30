總預算釋憲？憲法法庭周五判決受矚目

司法院憲法法庭牌匾。（本報資料照片）

司法院代理院長謝銘洋等5位大法官今年12月19日署名公布「114年憲判字第1號判決」後，讓憲法法庭復活，緊接著又公告，本周五憲法法庭將「確認裁判文本評議」，這是近期第2次。由於賴清德總統日前公開批判立法院不審預算案，讓本周五憲法法庭是否會針對已受理的114年中央政府總預算釋憲案作出判決，升高朝野對立，備受矚目。

對此，憲法法庭書記廳表示，本周五大法官裁判文本評議，因為屬於評議不公開事項，無法回應說明。

《憲法訴訟法》111年1月4日施行，大法官改採「憲法法庭」審理案件，最大的特色就是大法官在憲法法庭審理案件，對於受理案件與否改依裁定方式為之，且審理過程中，如有必要將召開言詞辯論庭，也因此近年多起憲法法庭判決，都是經過辯論程序、憲法法庭直播後，再擇期公開宣示裁判結果。

不過，謝銘洋及呂太郎等5位大法官，12月19日沒有經過公開辯論程序，逕行判決修法後的憲訴法違憲，還排除了蔡宗珍、楊惠欽及朱富美3名不同意見的大法官，5位大法官本周五即將公布的「115年憲判字第1號判決」內容是什麼？因為沒開庭審理、辯論，外界不得而知。

但從受理的案件中來看，由民進黨51位立委及行政院分別就114年度中央政府總預算案聲請釋憲案，以及監察院因被刪減今年度預算聲請的釋憲案最受關注。

不過，其他已受理案件，也有法官針對《跟蹤騷擾防制法》，認為法條規定「書面告誡決定，不得聲明不服」，侵害憲法保障的人民訴訟權，聲請釋憲並裁定停審；禁止選前公布民調案、受刑人勞作金案等案件，憲法法庭也尚未審結判決。