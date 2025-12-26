總預算需年底審完？他傻眼：憲法根本沒規定

▲總預算持續卡關，民進黨立委在議場高喊，「我要審預算！」（圖／翻攝立院ivod系統）

日前總統賴清德表示，憲法明文規定，立法院對明年度的預算要在今年12月31日前審竣完畢。資深媒體人黃揚明發文指出，《憲法》其實從未明文規定立法院必須在每年12月31日前完成總預算審議。根據《憲法》第68條，僅規範立法院每年兩次會期，第二次會期自9月至12月底，且在必要時得延長會期。

黃揚明分析，《預算法》第51條雖規定總預算案應於會計年度開始前一個月（即11月30日）議決，但該法條早期是為了配合舊制「7月起算」的會計年度。當時立法院第一次會期剛好在5月底結束，能留給政府銜接空間；自2001年改制會計年度為1月起算後，現行的11月底三讀規定，實務運作上顯得極度急迫，甚至不符合國會運作現況。

根據歷史紀錄顯示，2001年會計年度改制後，中央政府總預算案從未在法定的11月底前完成三讀。黃揚明列舉數據，近年能在前一年度12月完成審議的僅有113、105、101及97年度，歷史上最嚴重的審查延宕，發生在96年度，當時立法院直到該年度的6月15日才完成三讀，預算案跨年度審議在過去並非罕見。

