總預算首次跨年度沒付委，卓揆：6縣市恐需舉債！TPASS影響103萬通勤族，F16戰機維護費全卡

行政院長卓榮泰周四（1/8）表示，行政院在2025年8/29就將115年度總預算送立法院審議，至今逾4個月仍未交付委員會（付委），這是我國憲政史上第一次，到新年度總預算案連付委都還沒有。 對於115年度總預算被擱置的可能衝擊，卓揆羅列包括TPASS行政院通勤月票執行計畫今年度75億元，將影響全國每月近103萬人通勤權益。其中，基北北桃影響最大 ；生育給付每胎補足達10萬元預算41億元，恐影響12萬胎新生兒家庭。 另外，對於F16戰鬥機墜海事件，卓揆表示戰鬥裝備及F-16後續訓練等經費，也在受影響的752億元當中，會影響戰鬥部隊的演訓任務、建軍備戰及後勤維護保養等任務推動。 卓揆點名總預算如遲未審查，將致全台有6縣，包括屏東縣、台南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣及澎湖縣財務調度出問題、必須舉債。 卓揆透露，在稍早行政院會中，已請列席直轄市首長、代表，向各自選區立委呼籲立法院儘速完成總預算審議。

藍白持續杯葛115年度總預算 憲政史上首度跨年度仍未付委

2026年已來到第8天，中國國民黨、台灣民眾黨在立法院持續聯手杯葛115年度總預算案，尚未付委。為此，行政院在周四院會後召開記者會，由卓揆率各相關機關首長出席，說明相關影響。

卓揆致詞指出，稍早剛開完的是115年度第一場行政院院會，他想排定的第一個報告案，原本是新年度、新政策、新計畫全面執行的報告，但無奈的是，第一場報告實際上是「115年度中央政府總預算未能如期完成審議之影響」。

卓揆說，行政院依《預算法》第46條規定，已在去年8/29，將115年度總預算送立法院審議，至今超過4個月還沒有交付委員會，這是我國憲政史上的第一次到了新的年度，總預算案連付委都還沒有付委。

不得動支總額2992億元受衝擊 卓榮泰點名6縣市財務調度恐有問題

卓揆說明，總預算未審議通過，不得動支金額總額高達2992億元，其中包括新興計畫1017億元，而115年度經常性經費及延續性計畫，和114年相比增加1805億元，再加上第一、第二預備金與災損準備金170億元，這些加總就是2992億元。

卓揆坦言，除了13部會在院會中提出各自所受的影響，總預算未審查不只中央政府施政受到衝擊，地方財政也因此受嚴重波及，其中包括有637億與地方建設和福利相關的新興計畫，將難以執行。

卓揆提到，其中還有114年3/21公布的《財政收支劃分法》，對地方政府財政分配不均，因此中央特地在今年度總預算編列321億元，以確保相關縣市獲配的統籌分配稅款及補助款能不少於去年。

不過，因總預算遲未審查，卓揆坦言將屏東縣、台南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣及澎湖縣等六縣市，財務調度會發生問題，恐將舉債支應。

▲行政院長卓榮泰在行政院會中，請列席的各縣市首長、代表協助向其選區立委呼籲審議總預算。行政院提供

總預算遲未審查 卓榮泰：衝擊國防752億、TPASS、生育補助等

談到國防安全議題，卓揆表示，國防預算因此受影響達752億元，其中包括國防部規劃的嚇阻戰力、不對稱戰力、照顧官兵以及保護戰鬥人員各方面都受影響。

對於日前發生的F16戰鬥機墜海事件，卓揆表示在115年中央政府總預算中，戰鬥裝備及F-16後續訓練等經費也在這受影響的752億元當中，也會影響戰鬥部隊的演訓任務、建軍備戰及後勤維護保養等任務推動。

卓揆說，為減輕通勤族負擔，行政院在115年度TPASS行政院通勤月票執行計畫編列75億元，若總預算未及時通過，將影響全國近103萬人通勤權益，也影響各地方政府對此政策的協助。

卓揆表示，還有健康台灣與其中的醫療與社會福利有70億元受影響，生育給付每胎補足到10萬元的41億元，還有擴建公共化托育設施的13.7億元也都會受到影響。

TPASS預算衝擊每月102.8萬通勤族

行政院主計總處公務預算處長許永議補充，TPASS計畫期程115至118年度總經費364億元，115年度編列75億元，估影響全國每月102.8萬人通勤族權益，其中以基北北桃影響最大。

交通部長陳世凱在問答時坦言，若這筆75億元預算屬於新興計劃，若沒通過就無法動支，「交通部沒有其他備案」，要給地方政府的補助、該給業者的經費都無法動支。

談到生育補助影響，許永議補充，生育給付差額補助預算41億元，是用於調高勞保、國保、農保及軍公教人員等各類保險的生育給付補足到10萬元，以公務預算負擔現行生育給付的差額，若未通過，估有12萬胎新生兒家庭將無法請領補助。

「審預算是立法院職責，編預算是行政院工作」

卓揆透露，他也在稍早的院會中，請列席的直轄市首長、代表們，能協助和各自選區立委溝通、拜託、懇求，再次呼籲立法院儘速完成總預算審議。他再度懇請立法院盡快審議115年度總預算，在寒冬中「給中華民國台灣、國家和國人一絲絲的溫暖。」

卓揆再度喊話朝野各政黨能共同合作，並強調「審議預算是立法院職責，編預算是行政院的工作」，盼踏家一起完成，一起為國家、為台灣投資未來、把握現在，才能守護國安、壯大台灣。

