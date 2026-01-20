總預算、國防條例再遭藍白杯葛 未列23日院會議程

立法院程序委員會今天(20日)開會討論下次院會議程，藍、白再度挾人數優勢將議程草案提報院會處理，包括今年度中央政府總預算案、新台幣1.25兆元國防特別條例等案仍無法進入實質審查。民進黨團呼籲藍、白同舟共濟，儘速全面審查總預算。國民黨團則批評賴清德總統已欠軍人薪水20天，呼籲行政院依法編足預算。

立法院程序委員會20日開會討論23日、27日院會議程。民眾黨立委劉書彬提議將下次院會議程草案提報院會處理，民進黨立委郭昱晴則建議依照議程草案及增列報告事項通過，民進黨團也再度把規模新台幣1.25兆元國防特別條例及政院版財劃法列入報告事項，並提議解除今年度中央政府總預算復議。

國民黨團書記長羅智強表示，今天已是賴總統欠軍人薪水第20天，行政院執迷不悟，惡意違法不編列預算。他強調，只要行政院依法編足預算，馬上就能開始審查。另外，立法院會已把包括TPASS在內等718億元預算動支案逕付二讀。羅智強：『(原音)預算僵局的始作俑者就是一心一意除了造謠不想做事、上個禮拜五被照妖鏡照出來、上個禮拜五完全現行投票反對民生預算的民進黨。』

民進黨立委郭昱晴發言時，其他同黨立委高舉「預算不能拖、全民都在等」、「譴責違法擋案、惡意破壞程序正義」、「強化民主防禦能力、充足實力爭取和平」等手板表達訴求。

郭昱晴質疑在野黨擔心審查軍購條例時刪除預算被民眾看到，因此乾脆不審。她並指出，行政院於去年8月29日將今年度中央政府總預算案送立院審議，至今已經被擋144天；她呼籲藍、白同舟共濟，儘速全面審查總預算。郭昱晴：『(原音)懇求藍白該審預算就要審預算，整包預算送來2,992億，從去年的8月29號躺到現在144天了，你們好意思說我們在擋你們所謂的新興運算？好意思講這2.4%挑出來？你是在買蔥還是在買薑？』

最終經表決，藍、白再度挾人數優勢將議程草案提報院會處理，也就是1.25兆元國防特別條例及政院版財劃法等案仍無法排入議程，今年度總預算案也仍卡在院會復議階段無法付委審查。