總預算、國防特別條例今協商 民進黨團盼有結果

立法院民進黨團書記長范雲表示，非常希望立法院長韓國瑜所召集的協商，能夠讓總預算放行，因為已有很多新興計畫都被耽誤。(本報資料照片)

僵持多日的中央政府總預算案、軍購案，將於今（15日）進行協商；民進黨立法院黨團書記長范雲表示，非常希望立法院長韓國瑜所召集的協商，能夠讓總預算放行，因為已有很多新興計畫都被耽誤，另外國防特別條例草案也有親共的3500億版本、有一點國家概念的持8100億版本，以及最希望強化防禦韌性、不對等戰力的1.25兆版本，也希望今日的協商能有結果。

范雲表示，今年度的總預算到現在還沒有審，真的是史無前例，國防的強化的條例也是如此，如果現在國民黨主席鄭麗文已經回來了，那應該沒有理由再阻擋，且總預算涉及到的是所有部會、全國的民生，特別是新興的部會運動部更是受傷慘重。

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他指出，非常希望今天韓國瑜召集的總預算協商，能夠讓總預算放行，讓相關委員會盡快審查，因為已經有很多新興計畫都被耽誤，國防特別條例也是如此，尤其國民黨有好幾個版本，包括親共、親中的3500億版本，以及比較有一點國家概念的8100億版本，而最希望能夠強化防禦韌性、不對等戰力，就應該支持1.25兆政院版本。

范雲說，不管國民黨支持哪個版本，「就應該對全國民眾交代，說清楚講明白到底是要哪一項？」是要刪台灣之盾，還是要刪除無人機產業的非紅供應鏈，協商就是把話說清楚，對歷史負責，也對全國民眾交代，希望今天下午的協商，總預算或強化國防條例都應該要有既有的結果。

至於外傳國民黨內也分成「有選舉壓力」跟「沒有選舉壓力」的兩派，甚至認為要擋到行政院接受一些條件之後，再來做協商；范雲則說，國民黨中央特別是立法院黨團總召傅崐萁能夠聽到這樣的壓力，畢竟要選縣市首長的這些人，每天接觸到第一線的民意，不會希望選票一天一天的流失。

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