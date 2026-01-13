總預算、國防特別條例再遭封殺 政院：珍貴時間持續被虛耗

對於今年度中央政府總預算、國防特別條例等今天(13日)再度於立法院程序委員會遭到封殺，行政院發言人李慧芝表示，國家自我防衛的提升、國家建設及對國人的照顧都不能等，程序委員會卻一再拖延排案，持續虛耗時間，行政院呼籲立法院謹守憲法權責，儘速審議。

在野黨團今日在立法院程序委員會依舊以人數優勢否決行政院提出的今年度中央政府總預算案、新台幣1.25兆元《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》與院版《財政收支劃分法》等案排入委員會審查。

對此，行政院發言人李慧芝表示，不論是國防安全、國家建設、民生照顧或經濟發展，都在跟時間賽跑，而立法院程序委員會一再拖延排案，以總預算來說，行政院自去年(2025年)8月29日送立法院審議至今已經138天，軍購特別條例也已送入立院48天，珍貴時間持續被虛耗。

李慧芝強調國人的照顧不能等、國家建設不能等、國家自我防衛的提升也不能等，立院本會期延會只剩最後13個工作天，行政院呼籲立法院謹守憲法權責，儘速審議政院所提預算案及法律案，讓國家運作不受影響，繼續推動各項福國利民的政策。