總預算、國防特別條例十度卡關！王婉諭：藍白讓所有台人付出代價

[Newtalk新聞] 藍白拒審中央政府總預算、1.25兆國防特別條例，27日第十度卡關。而民眾黨立法院黨團提出的國防特別預算版本僅列入5項軍購主裝備，並採「一年一審」，國防部示警，該版本嚴重缺乏「國內配合工程」與「後勤設施」，若照此執行，新購武器將面臨「無處存放、無法維修」的窘境。對此，時代力量主席王婉諭直言，台灣的國防建設已在這樣的杯葛與算計之中，一步一步被往後拖延。最高興的人是中共，但因此付出代價的，是台灣的國家安全與所有生活在這座島嶼上的人。

王婉諭在臉書發文寫道：「在野黨第十度在程序委員會封殺了政院版的《國防特別預算條例》，只通過了民眾黨的版本。但這週，就是立法院本會期最後一個禮拜了。換句話說，就算過年後二月下旬立刻付委審查，再到條例審完、預算送進立法院完成審議，至少也要再拖上好幾個月。從去年十一月到現在，這筆對台灣國防至關重要的特別預算，幾乎確定會被拖上將近半年。這徹頭徹尾就是一場『假監督、真杯葛』的鬧劇。」

王婉諭提到：「在野黨過去不斷強調：『行政院版只有6頁A4紙，憑什麼要1.25兆預算？』但實際上，民眾黨的版本，只多了1個條文、4頁A4紙。難道就因此變得比較合理了嗎？頁數多寡從來都不是重點。因為『條例』跟『預算』完全是兩件事。條例，是預算編列之前的法源依據；它的功能，是先確立『預算上限』與『支用範圍』這樣的基本框架，而不是寫成一份鉅細靡遺的採購清單。」

王婉諭質疑：「也就是說，現在立法院在討論的，從來不是『要買哪些東西』，而是『要怎麼花錢』，條文不多，本來就是正常的。而且，如果在野黨對條文內容有不同意見，握有國會多數的他們，完全可以讓法案進入委員會，一條一條討論、修正。那為什麼不這麼做？從去年十一月鬧到現在，除了拖延國防進程之外，究竟達到了什麼實質效果？週末的時候，柯文哲的一番話更戳破了這件事。」

對於柯文哲自爆：「我跟老柯說，給你一個台階下，你就過人工生殖法，總預算、軍購案我來處理，讓這個國家可以正常運作。」王婉諭表示：「法案能不能交換？以我在立法院的經驗，當然可以。問題是：你拿什麼換？以及你為什麼要換？人工生殖法不只涉及重大的社會爭議，更牽動女性的身體自主權，這樣的法案，真的可以拿來交換嗎？更諷刺的是：如果柯文哲自己也知道，總預算、軍購案不通過，國家就無法正常運作，那過去這兩個月的杯葛，到底是為了什麼？」

王婉諭指出：「在這整件事裡，真正急著要找台階下的，根本就是在野黨。而身為最大在野黨的國民黨，態度更是毫不遮掩。他們不只說不出一個合理的監督理由，甚至完全不掩飾想要削弱台灣國防的意圖。上週末，先是有金主『CK 楊』罕見現身，公開要求國民黨立委擋下特別預算；近日，又有媒體披露，原本一直遭到中共『技術性延後』的國共論壇，突然傳出有望起死回生。」

王婉諭續指：「中共甚至願意在下週，邀請國民黨代表團赴北京舉行所謂的『智庫交流』。國民黨對《國防特別預算條例》如此強硬的態度，究竟是為了替人民把關，還是在配合中共的期待？答案或許各自解讀，但結果已經非常清楚。台灣的國防建設，已在這樣的杯葛與算計之中，一步一步被往後拖延。最高興的人是中共，但因此付出代價的，是台灣的國家安全，與所有生活在這座島嶼上的人。」

