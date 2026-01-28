總預算、國防特別條例十度卡關！王婉諭：藍白讓所有台人付出代價
[Newtalk新聞] 藍白拒審中央政府總預算、1.25兆國防特別條例，27日第十度卡關。而民眾黨立法院黨團提出的國防特別預算版本僅列入5項軍購主裝備，並採「一年一審」，國防部示警，該版本嚴重缺乏「國內配合工程」與「後勤設施」，若照此執行，新購武器將面臨「無處存放、無法維修」的窘境。對此，時代力量主席王婉諭直言，台灣的國防建設已在這樣的杯葛與算計之中，一步一步被往後拖延。最高興的人是中共，但因此付出代價的，是台灣的國家安全與所有生活在這座島嶼上的人。
王婉諭在臉書發文寫道：「在野黨第十度在程序委員會封殺了政院版的《國防特別預算條例》，只通過了民眾黨的版本。但這週，就是立法院本會期最後一個禮拜了。換句話說，就算過年後二月下旬立刻付委審查，再到條例審完、預算送進立法院完成審議，至少也要再拖上好幾個月。從去年十一月到現在，這筆對台灣國防至關重要的特別預算，幾乎確定會被拖上將近半年。這徹頭徹尾就是一場『假監督、真杯葛』的鬧劇。」
王婉諭提到：「在野黨過去不斷強調：『行政院版只有6頁A4紙，憑什麼要1.25兆預算？』但實際上，民眾黨的版本，只多了1個條文、4頁A4紙。難道就因此變得比較合理了嗎？頁數多寡從來都不是重點。因為『條例』跟『預算』完全是兩件事。條例，是預算編列之前的法源依據；它的功能，是先確立『預算上限』與『支用範圍』這樣的基本框架，而不是寫成一份鉅細靡遺的採購清單。」
王婉諭質疑：「也就是說，現在立法院在討論的，從來不是『要買哪些東西』，而是『要怎麼花錢』，條文不多，本來就是正常的。而且，如果在野黨對條文內容有不同意見，握有國會多數的他們，完全可以讓法案進入委員會，一條一條討論、修正。那為什麼不這麼做？從去年十一月鬧到現在，除了拖延國防進程之外，究竟達到了什麼實質效果？週末的時候，柯文哲的一番話更戳破了這件事。」
對於柯文哲自爆：「我跟老柯說，給你一個台階下，你就過人工生殖法，總預算、軍購案我來處理，讓這個國家可以正常運作。」王婉諭表示：「法案能不能交換？以我在立法院的經驗，當然可以。問題是：你拿什麼換？以及你為什麼要換？人工生殖法不只涉及重大的社會爭議，更牽動女性的身體自主權，這樣的法案，真的可以拿來交換嗎？更諷刺的是：如果柯文哲自己也知道，總預算、軍購案不通過，國家就無法正常運作，那過去這兩個月的杯葛，到底是為了什麼？」
王婉諭指出：「在這整件事裡，真正急著要找台階下的，根本就是在野黨。而身為最大在野黨的國民黨，態度更是毫不遮掩。他們不只說不出一個合理的監督理由，甚至完全不掩飾想要削弱台灣國防的意圖。上週末，先是有金主『CK 楊』罕見現身，公開要求國民黨立委擋下特別預算；近日，又有媒體披露，原本一直遭到中共『技術性延後』的國共論壇，突然傳出有望起死回生。」
王婉諭續指：「中共甚至願意在下週，邀請國民黨代表團赴北京舉行所謂的『智庫交流』。國民黨對《國防特別預算條例》如此強硬的態度，究竟是為了替人民把關，還是在配合中共的期待？答案或許各自解讀，但結果已經非常清楚。台灣的國防建設，已在這樣的杯葛與算計之中，一步一步被往後拖延。最高興的人是中共，但因此付出代價的，是台灣的國家安全，與所有生活在這座島嶼上的人。」
更多Newtalk新聞報導
「黃國昌不是挺國防而是卡軍購」汪浩：傷害台灣嚇阻力與國際信任
中共遭爆向國民黨下通牒「別讓台灣民眾以為統一後還有中華民國」
其他人也在看
鐵窗關不住真愛／人在獄中遭爆與篠崎泫登記結婚 Toyz變身台灣女婿驚奇重生
香港籍網紅Toyz 2021年被查獲涉嫌透過網路販賣二級毒品大麻菸彈，遭判刑4年2個月定讞。前年5月16日入獄，獄中編號3469，至今已經服刑超過1年9個月了。已是階下囚的Toyz近日卻爆出喜訊。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 64則留言
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 1 小時前 ・ 3則留言
「起家厝」空20年決定出租！老夫妻為何想通？原來42坪3房能租5.5萬：免管事就能入帳｜好宅報報
根據內政部公布的資料，2024年下半年台灣的低度使用住宅戶數達91萬4,196戶，比率達9.79%，其中包括建商尚未售出的待售新成屋約10萬多戶，中古屋空屋總戶數約有80萬戶。之所以會有這麼多閒置不動產，預料有一大部分原因，是因為屋主選擇性閒置，在沒有財務需求的前提下，很多屋主寧可選擇空置也不願出租；但是在包租代管業興起後，這樣的狀況出現了改變。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 21則留言
霍諾德徒手攀101引議！高大成逆風不挺 拿「2事舉例」轟：亂搞一場
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101，引發全球高度關注，國際媒體爭相報導。在引起驚嘆的同時，知名法醫高大成逆風抨擊這類的行為是錯誤示範甚至引發模仿，痛斥「亂搞一場，這樣的事本來就不該被同意」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 91則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 482則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前 ・ 184則留言
目標價給到400元！「電池大廠」EPS上看18.75元 AI資料中心電力需求引爆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於國際各大CSP加速推進AI資料中心的發展，電力需求大幅攀升，帶動市場對於BBU族群的信心明顯上揚，法人最近調升了電源...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 2則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 1 天前 ・ 8則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 170則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 154則留言
張又俠落馬攻台夢碎？前第七艦隊艦長認證：黑潮對沖季風 美軍都不敢打
中共中央軍委副主席張又俠落馬，引發外界對解放軍攻台戰力變數的熱議。前國大代表黃澎孝直指共軍封台登陸是「笑話」，強調台灣缺乏大規模登陸海灘。他引述美軍二戰「堤路計畫」因地理限制而放棄，並揭露台灣海峽「黑潮北流、季風南吹」導致浪高逾三公尺的險惡海象。黃澎孝認為，在地形與海象雙重阻礙下，共軍登陸作戰根本是異想天開，此次高層震盪更被視為對攻台兵權的重大打擊，凸顯其戰略困境。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 79則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 2則留言
台積電狂賺只是開始！它持股結構曝光 難怪績效這麼猛
台積電法說會後迎接好消息，包括第四季台積電稅後純益達新台幣5,057億元、年增35%，為連續第7個季度實現雙位數成長；國泰投信分析，在台積電財報表現超乎市場預期下，台股後市成長機會仍可期；旗下持有逾4成台積電的國泰台灣科技龍頭(00881)，有望成為投資人的新春開工紅包。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 7則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 4則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 5則留言
WBC／引用大谷名句！陳傑憲曝迎戰日本心態：別去仰慕對手
曾在12強賽率領中華隊擊敗日本奪冠的「台灣隊長」陳傑憲，即將在3月世界棒球經典賽再度披掛上陣，面對分組賽就要遭遇擁有大谷翔平的日本隊，陳傑憲在接受日媒專訪時，引用了大谷的經典名言「別去仰慕對手」，更以台視新聞網 ・ 21 小時前 ・ 33則留言
YouTube又出新招！「1實用功能」恐要收費 免費仔哭了
不少民眾喜愛觀看YouTube，台灣用戶平均每天電視觀看時數長達3小時，且影音加上直播的觀看總時數年增10%，對YouTube內容可持續觀看的認同度高。近期有消息傳出，YouTube又有新招數，測試把「播放速度」納入付費功能，成為Premium訂閱用戶才能有的專屬服務。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發表留言