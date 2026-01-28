總預算、國防特別條例卡關 賴清德籲朝野儘速審議勿誤國政



民進黨於今天（28日）召開中執會，據轉述，民進黨主席賴清德在會中致詞時指出，目前中央政府總預算案及國防特別條例的審議進度嚴重延宕，至今仍未完成相關程序。他呼籲立法院朝野各黨，應儘速推動中央政府總預算案與國防特別條例草案的付委與審查作業，讓政府能夠正常運作、順利推動各項施政。賴清德強調，台灣是民主國家，政黨之間立場不同、相互競爭本屬正常，但在攸關國家安全與人民福祉的關鍵議題上，應展現團結精神，不能讓政黨利益凌駕於國家整體發展之上。

根據轉述，賴清德提到，本週五將是立法院本會期的最後一天，但關係民生、經濟、地方建設與社會福利等多項政策推動的「中央政府總預算案」，以及攸關國家安全的「國防特別條例草案」，至今仍遭在野黨擱置於程序委員會，無法順利送交相關委員會進行實質審查。

賴清德進一步指出，行政院依照憲法第51條規定，早在去年8月29日便已將今年度的中央政府總預算案函送立法院審議，然而令人遺憾的是，至今已超過5個月、長達152天，相關案件仍未完成付委程序。同樣情況也出現在國防特別條例草案上，該案於去年11月27日送交立法院後，昨天再度遭在野黨第10次封殺，持續卡關在程序委員會中，至今已超過2個月、63天，仍無法進入實質審議階段。

賴清德說明，今年度中央政府總預算案的內容，涵蓋多項攸關國家發展與民生需求的重要支出，包括推動AI產業發展、提升整體經濟動能、防災治水等國家經濟建設所需經費，同時也編列因應少子女化對策與長照3.0政策等，直接影響人民生活品質的相關預算。若總預算案持續無法完成付委並通過審查，不僅將對民生經濟造成實質衝擊，也可能使台灣在AI人工智慧浪潮及全球經貿競爭中錯失關鍵發展契機，進而陷入不利處境。

賴清德同時指出，從國際情勢來看，全球民主陣營正積極因應威權主義擴張的挑戰，各國持續強化防衛能力並提高國防支出。台灣位處印太第一島鏈，不僅是民主防線的前沿，更肩負維護區域穩定的重要責任。

在國防議題方面，賴清德強調，面對中國持續升高、企圖改變台海現狀的威脅，台灣必須具備足以捍衛國家安全、維護印太區域穩定的防衛能力，持續強化整體國防實力，並向國際社會清楚展現守護民主與自由的決心。他指出，唯有台灣願意先守護自己，國際社會才會給予更多支持與協助。

賴清德表示，政府提出國防特別預算，目的正是用於對美軍事採購與推動國防自主，進一步強化不對稱作戰能力，確保國軍站在第一線時，能夠無所畏懼地守護國家與人民安全。他並引用美國華盛頓特區韓戰老兵紀念碑上的話語指出，「自由不是免費的」，台灣必須持續提升國防實力與經濟韌性。

賴清德進一步指出，唯有同時具備堅實的防衛能力與強韌的經貿競爭力，才能確保印太地區的長期穩定，並守護台灣民主自由的永續發展。他再次強調，台灣是民主國家，朝野政黨立場各異、可以彼此競爭，但在國家安全與人民福祉面前，必須放下政黨算計，攜手合作。

最後，賴清德呼籲立法院朝野各黨，儘速完成中央政府總預算案與國防特別條例草案的付委及審議程序，讓政府能夠順利推動施政，促使台灣持續進步發展，讓人民得以安居樂業。（責任編輯：殷偵維）

