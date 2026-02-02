總預算、國防特別條例持續遭封殺 賴總統喊話全民評理

針對中央政府總預算和國防特別條例持續遭到立法院在野黨封殺，賴清德總統今天(2日)表示在野黨不顧福國利民的政策，也無視中國的威脅，卻因人設事通過3條爭議法案，他希望全國民眾評評理，「這樣做到底對不對？」

農曆春節將至，賴清德總統2日前往台北郵局慰勉快捷郵件投遞同仁，並在抵達後先接受媒體聯訪。

媒體關切中央政府總預算和國防特別條例持續在立法院遭在野黨聯手封殺，總統是否可能在立法院新會期尋求政黨合作，向在野黨遞出橄欖枝？

賴總統回應表示，在野黨不顧福國利民的政策，也無視中國的威脅，因人設事通過3部爭議法案，全國民眾可以評斷在野黨這樣做到底對不對。總統說：『(原音)在立法院當家的國民黨跟民眾黨，竟然在預算會期對福國利民的中央政府總預算卻沒有任何的審查，同時也無視於中國的威脅，對於國防特別條例也同樣地在阻撓，可是卻用盡全力、因人設事，強行表決通過顏寬恒條款、中天條款、同時也通過了國民黨再度擁有黨產，這樣做到底對不對，我希望全國的民眾能夠評評理。』

媒體進一步詢問，在野黨強行修正通過「衛星廣播電視法」以及「不當黨產條例」後，府院是否會將「不副署」列為因應選項？總統則表示，行政院已公開說明會以合憲、合法的方式應對這3個強行表決通過的法律，目前也正與專家學者積極討論。

至於立法院長韓國瑜是否有妥善運用及發揮其角色和職責，賴總統則表示，他身為總統，對立法院長「沒有批評，只有請託」，他請託韓國瑜注重國家未來的長遠發展，無論是國家安全、經濟發展或是人民的福祉，希望韓國瑜能夠發揮功能，讓中央政府總預算能儘速完成審議，也讓國防特別預算儘速通過。他強調，這不僅是立法委員的職責，也是國會議長應有的權責。 (編輯:柳向華)