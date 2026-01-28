總預算、國防特別條例第十度遭封殺！王婉諭批藍白「讓國家安全付出代價」

國防特別預算條例和總預算案，昨日第十度在程序委員會遭到封殺。資料照，陳祖傑攝。



國民黨、民眾黨昨日（1/27）第十度在立法院封殺行政院提出的中央政府總預算，以及1.25兆國防特別條例，僅通過民眾黨立院黨團自行提出的國防特別預算版本。不過民眾黨版本特別預算僅列入5項軍購貯裝備，並採「一年一審」，國防部示警，民眾黨版本嚴重缺乏「國內配合工程」與「後勤設施」，恐讓新購武器面臨無處存放、無法維修的窘境。時代力量黨主席王婉諭直言，台灣的國防建設已在這樣的杯葛與算計中，一步步被往後拖延，最高興的人是中共，因此付出代價的，卻是台灣的國家安全，和所有生活在這座島嶼上的人。

王婉諭昨日在臉書發文指出，在野黨第十度在程序委員會封殺政院版的《國防特別預算條例》，只通過了民眾黨的版本。然而本週就是立法院本會期最後一週，換句話說，就算年後二月下旬立刻付委審查，再到條例審完、預算送進立法院完成審議，至少也要再拖上好幾個月。從去年十一月到現在，這筆對台灣國防至關重要的特別預算，幾乎確定會被拖上將近半年，「這徹頭徹尾就是一場『假監督、真杯葛』的鬧劇。」

針對在野黨過去批評政院版國防特別預算僅有6頁A4紙、憑什麼要1.25兆預算，王婉諭直言，實際上民眾黨的版本也只多了一個條文、4頁A4紙，「難道就因此變得比較合理了嗎？」王婉諭強調，頁數多寡從來都不是重點，因為「條例」跟「預算」完全是兩件事，條例是預算編列之前的法源依據，它的功能，是先確立「預算上限」與「支用範圍」這樣的基本框架，而不是寫成一份鉅細靡遺的採購清單。

王婉諭直言，現在立法院在討論的，從來不是「要買哪些東西」，而是「要怎麼花錢」，條文不多本來就是正常的，何況在野黨若是對條文內容有不同意見，擁有國會多數的在野黨完全可以讓法案進入委員會，一條一條討論、修正，「那為什麼不這麼做？從去年十一月鬧到現在，除了拖延國防進程外，究竟達到了什麼實質效果？」

王婉諭進一步指出，民眾黨前黨主席柯文哲日前自爆，他曾對民進黨立院黨團總召柯建銘說「給你一個台階下，你就過人工生殖法，總預算、軍購案我來處理，讓這個國家可以正常運作」，問題是法案固然可以交換，但人工生殖法除了涉及重大社會爭議，更牽動女性的身體自主權，這樣的法案，真的可以拿來交換嗎？更諷刺的是，如果柯文哲自己也知道，一旦總預算、軍購案不通過，國家就無法正常運作，那過去這兩個月的杯葛，到底是為了什麼？

王婉諭痛批，整件事真正急著找台階下的，根本就是在野黨，而身為最大在野黨的國民黨，態度更是毫不遮掩，不只說不出一個合理的監督理由，甚至完全不掩飾想要削弱台灣國防的意圖。上週末先是有國民黨金主「CK楊」罕見現身，公開要求國民黨立委擋下特別預算，近日又有媒體披露，原本一直遭到中共「技術性延後」的國共論壇，突然傳出有望起死回生，中共甚至願意在下週，邀請國民黨代表團赴北京舉行所謂的「智庫交流」。

王婉諭直言，國民黨對《國防特別預算條例》的態度如此強硬，究竟是為了替人民把關？還是在配合中共的期待？答案或許各自解讀，但結果已經非常清楚。台灣的國防建設，已在這樣的杯葛與算計中，一步一步被往後拖延，最高興的人是中共，但因此付出代價的，是台灣的國家安全，與所有生活在這座島嶼上的人。

