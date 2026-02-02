總預算、國防特別條例遭封殺 賴清德：希望全民能評評理 11

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

針對中央政府總預算與國防特別條例在立法院持續遭到封殺，總統賴清德今（2）日接受媒體採訪表示，立法院居多數的國民黨與民眾黨，在預算會期卻對福國利民的中央政府總預算「沒有任何實質審查」，同時也無視中國威脅，持續阻撓國防特別條例，相關作為是否妥當，「希望全國民眾能夠評評理」。

賴清德指出，藍白陣營一方面阻擋總預算與國防特別預算，另一方面卻「用盡全力、因人設事」，強行表決通過包括「顏寬恒條款」、「中天條款」等爭議性法案，甚至讓國民黨再度取得黨產。他質疑，這樣的立法優先順序，是否真正符合國家整體利益與人民期待，社會自有公評。

針對藍白強推《衛星廣播電視法》及《不當黨產處理條例》等爭議修法，府院是否考慮不予副署？賴清德回應，行政院已對外公開說明，將針對這3項強行表決通過的法律，運用合憲合法的方式來面對，目前也正積極與專家學者進行討論研議。

至於立法院長角色是否充分發揮，賴清德表示，身為總統「沒有批評，只有請託」，他公開請託立法院長韓國瑜 ，能夠著眼國家長遠發展，不論是國家安全、經濟發展或人民福祉，都應發揮國會議長應有的功能，協助立法院儘速完成中央政府總預算審議順利通過。

照片來源：民進黨

