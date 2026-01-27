總預算、國防特別條例遭第10度封殺 政院籲立院停止政治操作

立院程序委員會再度阻擋今年度中央政府總預算、及政院版《財劃法》修正草案。（資料照片／陳愷巨攝）





立法院程序委員會今天（27日）再度阻擋今年度中央政府總預算、政院版《財劃法》修正草案，並第10次封殺《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案。對此，行政院發言人李慧芝表示，不論是照顧國人福祉或提升國防都不能等，呼籲立院在野黨團停止政治操作，勿再虛耗國家及國民的時間。

李慧芝指出，行政院所提出的中央政府總預算，涵蓋了全體國民福利及地方建設發展；院版《財劃法》能解決目前城鄉差距擴大、財源分配極度不公平的問題。而院版國防特別條例，更是在台美雙方縝密溝通與專業評估下，由有權進行軍事採購的政府提出，兼顧整體戰略構想與建軍規劃，同時符合軍購實務程序，有助提升台灣自主防衛量能。

李慧芝進一步表示，行政院長卓榮泰已表達願意為總預算親赴立法院，進行報告與備詢。國防部也已經召開秘密會議，向立委說明國防特別條例相關內容。然而，立法院至今已阻擋今年度總預算152天、杯葛院版《財劃法》69天，並封鎖院版國防特別條例62天。

李慧芝呼籲，立法院在野黨團應以國家利益為重，把握本會期最後3個工作天，依法理性審查今年度中央政府總預算、院版《財劃法》及院版國防特別條例。（責任編輯：王晨芝）

