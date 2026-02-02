總預算、國防特別條例遭阻 賴清德：請託韓國瑜注重國家長遠發展

賴清德表示，對於立法院長韓國瑜，自己身為總統，沒有批評，只有請託，請託韓國瑜能夠注重國家長遠發展。（圖／報系資料庫）

賴清德總統今（2）日前往臺北郵局慰勉快捷郵件投遞同仁，接受媒體聯訪時表示，在立法院當家的國民黨及民眾黨，在預算會期對福國利民的中央政府總預算案，沒有任何的審查，也無視於中國的威脅，對於國防特別條例同樣阻撓。

賴清德指出，國民黨及民眾黨用盡全力因人設事，立法院強行表決通過「顏寬恒條款」、「中天條款」，同時也通過國民黨再度擁有黨產，「這樣做到底對不對，我希望全國民眾能夠評評理」。

針對立法院三讀通過修正政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例、衛星廣播電視法、立法院組織法等部分，是否會將「不副署」列為選項？賴清德回應，行政院已經公開說明，針對這3個強行表決通過的法律，會運用合憲合法方式面對，目前正積極與專家學者討論。

對於立法院長韓國瑜，賴清德表示，自己身為總統，沒有批評，只有請託，請託韓國瑜能夠注重國家長遠發展，不管是國家安全、經濟發展或人民福祉，希望他能夠發揮功能，讓中央政府總預算案盡速完成審議，讓國防特別預算也盡速通過，這是立法委員職責，也是國會議長應有的權責。

