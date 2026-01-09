總預算、國防特別預算再次被擋 行政院轟藍白延會「虛耗國人時間」

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

藍白今（9）日在立法院再次挾人數優勢，阻擋115年度總預算案、國防特別預算、院版財劃法排審。對此，行政院稍早表示，立法院延會至1月31日，卻不審攸關民生、國防的預算，根本是在虛耗國人的時間。

李慧芝呼籲全國受影響的地方政府，提醒各地方區域立法委員，放下不必要的政治算計。（資料照），行政院提供

立法院週二召開程序委員會時，藍白決定將週五議程推遲到當日院會表決，民進黨立院黨團為此昨夜就在立法院議場門口排隊，搶在早上率先遞案，盼115年度總預算案、規模1.25兆的國防特別條例，以及院版財劃法能儘早付委審查。然而，該議程仍以50比59票數遭否決。

行政院發言人李慧芝表示，立法院延長第11屆第4會期的會議時間，卻不處理攸關民生地方的總預算，也不審查國防特別條例，是在浪費寶貴的防衛時間，更是在虛耗國人的時間，阻礙政府照顧國人、建設地方、推進AI科技的速度。

李慧芝呼籲全國受影響的地方政府，提醒各地方區域立法委員，放下不必要的政治算計，實質審查總預算、國防特別條例以及院版財劃法，才能讓地方建設更均衡、國防實力再提升、國家發展更進步。

