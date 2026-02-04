總預算、國防特別預算持續卡關 賴清德籲立法院速完成審議 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

民主進步黨今（4）日召開中執會，黨主席賴清德於會中致詞表示，立法院已於上週五結束第11屆第4會期，感謝民進黨團協助行政院推動「韌性特別預算」及「災後重建特別預算」，並完成立法，使政府能即時回應國家韌性與災後重建需求。

賴清德指出，令人遺憾的是，本會期在藍白聯手下，攸關國家整體發展的「中央政府總預算案」及強化國軍作戰能力的「國防特別預算條例」草案，均未能付委審查；反而強行通過多項具爭議性的法案，包括修正《衛星廣播電視法》為中天新聞台復活開後門、修改《不當黨產條例》讓國民黨取回不當侵吞的國家財產，以及修正《立法院組織法》為立委助理費貪污除罪化。

賴清德強調，若今年度政府總預算遲遲未審議通過，不僅將衝擊民生經濟，也可能使台灣在AI人工智慧浪潮與全球競爭中錯失關鍵發展時機。他也指出，強化台灣國家安全與印太區域穩定的國防特別預算，美國在台協會（AIT）已7度公開表達支持，若在野黨持續阻擋政院版國防特別條例，反而通過欠缺整體戰略規劃的版本，恐延誤國防戰力提升，並讓國際社會誤解台灣自我防衛的決心。

針對經貿議題，賴清德表示，在行政院副院長鄭麗君與團隊努力下，台灣已完成與美國的談判，達成對等關稅15%且不疊加，並取得232條款最優惠待遇的重要成果。他說，該成果已反映在股市與出口表現，並獲產業界肯定，輝達執行長黃仁勳也公開讚賞談判結果，期盼未來關稅協議送交國會後，朝野能本於國家利益、依法審查，全力支持通過。

此外，中執會也針對「2026年屏東縣長及澎湖縣長提名候選人名單」進行討論並議決，建請提名競選連任的屏東縣長周春米與澎湖縣長陳光復。賴清德表示，周春米以「柔性治理」推動文化、長照與親子政策，陳光復則以「務實治理」讓澎湖公共債務歸零並推動基礎建設，兩人皆具備優異政績。

賴清德最後宣布，新任黨務主管人事，由前立委李俊俋接任政策會首席副執行長兼主席特助，協助黨務推動，並呼籲朝野在新會期開議後，以民生經濟與國家安全為優先，儘速完成總預算案與國防特別條例的審議。

照片來源：民進黨

