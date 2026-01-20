總預算、國防特別預算未排審 行政院：國防戰力遭雙重封殺





立法院程序委員會今天（20日）仍未將今年度中央政府總預算案，以及《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》與院版《財政收支劃分法》等案件排入審查。對此，行政院發言人李慧芝表示，在境外敵對勢力持續對台侵擾的情況下，強化國家防衛能力刻不容緩，但目前國防部已有752億元預算因總預算尚未審查而無法動用，如今立法院又阻擋國防特別預算，等同對國防戰力「雙重封殺」。

李慧芝指出，今天已是立法院延宕審查今年度總預算的第145天，距離本會期結束也只剩下9個工作天。接下來還要開始編列明年度中央政府總預算，依照《預算法》規定，再過7個月就必須提出新的預算案，但立法院至今仍未審查行政院版本的《財劃法》，也未處理其中水平分配不公平、垂直分配不合理的問題。

李慧芝強調，行政院再次呼籲立法院回到正常憲政運作，依照職權做好該做的工作，儘速審查攸關民生的中央政府總預算、院版《財劃法》以及能提升國防實力的國防特別預算，不要再以不理性的方式刻意拖延。

